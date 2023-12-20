Количество погибших в результате землетрясения в Китае увеличилось до 131
Количество погибших в результате землетрясения на северо-западе Китая увеличилось до 131. Об этом 20 декабря сообщило Центральное телевидение Китая.
«Землетрясение магнитудой 6,2 в Цзишишане унесло жизни 113 в Ганьсу и 18 человек в Цинхае», — говорится в сообщении.
Землетрясение магнитудой 6,2 произошло 18 декабря в 23:59 (18:59 мск) в Цзишишань-Баоань-Дунсян-Саларском автономном уезде Линься-Хуэйского автономного округа северо-западной китайской провинции Ганьсу. Ранее сообщалось, что количество погибших в результате землетрясения на северо-западе Китая достигло 118 человек. Также было известно, что еще 182 человека там получили ранения.
Отмечалось, что повреждены некоторые объекты водоснабжения, электроснабжения, транспорта, связи и другой инфраструктуры.
19 декабря соболезнования в связи с землетрясением выразил председателю КНР Си Цзиньпину российский лидер Владимир Путин. Глава государства отметил, что в России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате стихийного бедствия, и надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших.
Кроме того, председатель правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном в Пекине сказал, что Россия готова оказать содействие в ликвидации последствий землетрясения в китайских провинциях Ганьсу и Цинхай.