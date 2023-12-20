Реклама
Прямой эфир
Мир
Количество погибших в результате землетрясения в Китае увеличилось до 131
Мир
Гаврилов предрек угасание финансовой поддержки США Украины
Мир
Верховный суд Колорадо запретил Трампу участвовать в местных праймериз
Мир
Штаб Трампа обжалует запрет суда в Колорадо на участие в праймериз
Мир
Гаврилов указал на игнорирование угрозы попадания оружия для Киева к экстремистам
Общество
Союз потребителей подал иск к «Аэрофлоту» за возврат билетов на Пхукет
Мир
Гаврилов указал на невозможность изоляции России после встречи ОБСЕ
Общество
Синоптики спрогнозировали небольшие осадки 20 декабря в Москве
Экономика
В России оформили рекордное число полисов каско
Интернет и технологии
В РФ разработали нейросеть для определения владельцев Telegram-каналов
Общество
Наследников участников СВО освободят от пошлины за недвижимость
Мир
В Ирландии подтвердили разговор премьера с пранкерами в этом году
Мир
Митинг в Белграде против итогов выборов перерос в потасовку
Экономика
Госдума не будет оплачивать бензин депутатам на запрещенных иномарках
Мир
В США сообщили о продолжающихся попытках обмена Гершковича и Уилана

Количество погибших в результате землетрясения в Китае увеличилось до 131

0
Фото: REUTERS/Stringer
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Количество погибших в результате землетрясения на северо-западе Китая увеличилось до 131. Об этом 20 декабря сообщило Центральное телевидение Китая.

«Землетрясение магнитудой 6,2 в Цзишишане унесло жизни 113 в Ганьсу и 18 человек в Цинхае», — говорится в сообщении.

Землетрясение в Китае: что известно о погибших и пострадавших
Стихийное бедствие унесло жизни минимум 118 человек

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло 18 декабря в 23:59 (18:59 мск) в Цзишишань-Баоань-Дунсян-Саларском автономном уезде Линься-Хуэйского автономного округа северо-западной китайской провинции Ганьсу. Ранее сообщалось, что количество погибших в результате землетрясения на северо-западе Китая достигло 118 человек. Также было известно, что еще 182 человека там получили ранения.

Отмечалось, что повреждены некоторые объекты водоснабжения, электроснабжения, транспорта, связи и другой инфраструктуры.

19 декабря соболезнования в связи с землетрясением выразил председателю КНР Си Цзиньпину российский лидер Владимир Путин. Глава государства отметил, что в России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате стихийного бедствия, и надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших.

Кроме того, председатель правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном в Пекине сказал, что Россия готова оказать содействие в ликвидации последствий землетрясения в китайских провинциях Ганьсу и Цинхай.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023