Несколько жителей получили травмы из-за гололеда в Петербурге
В Петербурге ледяная глыба упала с крыши на коляску с ребенком. Двухлетнюю девочку в состоянии средней тяжести доставили в больницу, сообщает телеканал «Известия». Около десяти человек пострадали в городе из-за гололедицы. Несколько жителей города получили травмы из-за падения наледи с крыш. Повреждено более 10 автомобилей, припаркованных во дворах.
Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.