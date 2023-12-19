Сослуживцы погибшего в Марьинке Рудакова рассказали о нем

Боец Роман Рудаков, погибший в Марьинке в Донецкой Народной Республике (ДНР), запомнился сослуживцам ответственным и любящим семью человеком. Об этом они рассказали 19 декабря «Известиям».

«Прибыли в одну воинскую часть в октябре 2022 года, вместе служили, на сборном пункте были вместе тоже. Потом вместе попали в гранатометный взвод, он потом перевелся в штурмовики. Всегда любил свою семью, заботился о них, говорил, что надо Родину защищать», — рассказал военный с позывным Буян.

По его словам, Рудаков погиб во время контратаки противника. После взрыва противотанковой мины его завалило плитой, и достать бойца возможности не было.

«К нам попал в подразделение мотострелковое. Ответственен, вел себя хорошо, выполнял определенные задачи, которые возложены на нас. Даже в самые последние минуты он не забыл про своих родных и даже написал, чтобы позаботились о матери, о сестре, о брате. Мы до последнего надеялись, что он живой, потому что долгое время было неизвестно, что с ним», — отметил военный с позывным Абдулла.

Замполит батальона, в котором служил Рудаков, рассказал, что всё подразделение было тронуто его историей.

«Это затронуло не только меня, но и всех его товарищей. Ну, я думаю, любого человека затронет такая история, что, умирая, человек вспоминает о родных, не забывает про них. Он подумал в первую очередь про своих родных, чтобы о них позаботились. Очень тяжело воспринимать такие моменты. Достойный парень», — сказал военный с позывным Дербент.

Рудаков перед смертью в Марьинке оставил последнюю просьбу на камне. В ней он попросил позаботиться о его матери, сестре и брате. Камень нашли во время зачистки от украинских боевиков в середине декабря. Позднее стало известно, что штурмовая группа 103-го полка 150-й мотострелковой дивизии, в которой сражался Рудаков, предварительно, попала в засаду и была окружена. Военные, лишившиеся связи, держали оборону из последних сил.

Учительница Рудакова Мария Фроленко в беседе с «Известиями» 18 декабря рассказала, что ее ученик был очень воспитанным, вежливым и глубоко скромным человеком. А Владимир Радаев, работавший куратором класса, где учился Рудаков, добавил, что главной чертой Рудакова была ответственность. Он отметил, что 26 января юноше исполнился бы только 21 год.

В тот же день министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил выполнить последнюю просьбу военнослужащего, окружив заботой его семью.

В начале октября президент России Владимир Путин назвал заботу об участниках спецоперации и их семьях важнейшей задачей властей. Путин также указал на важность поддержки участников спецоперации. В частности, глава государства подчеркнул, что военные должны чувствовать как материальную, так и моральную поддержку.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».