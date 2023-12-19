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В Совфеде призвали отказаться от пути запретов в вопросе абортов

Сенатор Лантратова призвала воспитывать культуру материнства
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Фото: ТАСС/Александр Рюмин
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Идти по пути запретов в вопросах социальной политики и демографии является неверным подходом. Такое мнение зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Дарья Лантратова высказала во вторник, 19 декабря.

Сенатор напомнила, что во время «Прямой линии» президент России Владимир Путин подчеркнул, что в этой сфере нужно действовать очень аккуратно и все права и свободы женщины должны соблюдаться, передает НСН.

«Ребенок — это самое большое счастье, Божий дар, но вопрос лежит и в сфере материального благосостояния», — сказала она в беседе с Lenta.Ru.

Лантратова отметила, что было бы неправильно вмешиваться в частную жизнь женщин и нарушать их личные границы, добавив, что главное сейчас — это избежать подмены смыслов и снизить уровень тревоги, особенно среди молодых девушек и будущих мам. Этого можно достичь только через просветительские проекты, эмпатию, заботу и понимание, подчеркнула сенатор.

«Важно, чтобы женщина чувствовала защиту и безопасность, была услышана и могла рассчитывать на социальную поддержку государства даже в самых сложных жизненных ситуациях», — сказала политик.

По словам Лантратовой, воспитывать культуру материнства всегда сложнее, чем запрещать и ограничивать.

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Накануне комитет Госдумы по охране здоровья выступил против инициативы о запрете абортов в частных клиниках, передает RT.

Ранее, 14 декабря, президент России Владимир Путин заявил в ходе «Итогов года» о заинтересованности государства в том, чтобы демографическая проблема в стране решалась и женщины делали выбор в сторону сохранения жизни ребенка. По словам российского лидера, решение проблемы абортов лежит в нескольких областях. Он подчеркнул, что права и свободы женщины в России тоже должны соблюдаться, сообщает телеканал «360».

С ним согласился заместитель председателя комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов, который также отметил, что запрет абортов может повлечь увеличение числа подпольных процедур.

До этого, 4 декабря, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что государство не пойдет на запрет и криминализацию сферы абортов. Нельзя допустить, чтобы операции по искусственному прерыванию беременности ушли в подполье, подчеркнула она, призвав снизить градус риторики по данному вопросу.

Ее поддержала председатель думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина, которая в разговоре с «Известиями» выразила уверенность, что необходимо ускорить принятие законов, обеспечивающих базовые потребности в жилье молодым и многодетным семьям.

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