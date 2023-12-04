В Госдуме поддержали отказ от полного запрета абортов

Председатель комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина 4 декабря в разговоре с «Известиями» поддержала председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко, заявившую, что государство не пойдет на запрет и криминализацию сферы абортов.

«Хочу поблагодарить Валентину Ивановну за поддержку женщин и здравого смысла», — заявила Останина.

Также она выразила уверенность, что необходимо ускорить принятие законов, обеспечивающих базовые потребности в жилье молодым и многодетным семьям.

«В наступающий Год семьи мы не можем войти без закона или указа о многодетных семьях. Не терпит отлагательств пересмотр уже действующих мер социальной поддержки семей с детьми. В их числе распространение выплат материнского капитала на третьего и последующих детей с увеличением его размера не менее чем на 25%. Также нужно пересмотреть критерий выплаты единого пособия с одного до двух прожиточных минимумов. И тогда у наших женщин и мужчин, создающих семьи, появится главное — уверенность в «завтра», — отметила Останина.

Согласилась с Матвиенко и руководитель РОО «Объединение многодетных семей города Москвы» Наталья Карпович, которая также считает, что делать аборты необходимо только по медицинским показаниям и в экстренных случаях. Кроме того, по ее мнению, нужно закрыть проведение абортов в коммерческих организациях.

«На мой взгляд, ограничения нужны в доступности быстрых медикаментозных абортов, которые делаются зачастую на эмоциях. Должны быть дни тишины и возможности поработать с женщиной, понять ее потребности и нужды, почему идет на аборт и можно ли ей помочь, чтобы изменить решение. Постараться в этот период окружить ее заботой и вниманием», — добавила Карпович.

Соответствующее заявление Матвиенко сделала ранее в этот день. При этом она отметила, что государство продолжит добиваться того, чтобы аборты проводились только по показаниям врачей или после насилия над женщиной.

В конце октября член комитета Госдумы по охране здоровья Вероника Власова в ходе круглого стола «Вопросы прерывания беременности. Законодательные аспекты» отметила, что аборты следует проводить при наличии согласия не только со стороны матери, но и со стороны отца, если брак зарегистрирован.

В начале октября стало известно, что Минздрав России ужесточил оборот препаратов для прерывания беременности. Два препарата внесли в перечень лекарственных средств, подлежащих предметно-количественному учету. Данный приказ вступил в силу 1 сентября 2023 года.