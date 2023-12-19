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Армения отказалась присоединяться к санкциям ЕС против России

МИД Армении сообщил об отказе присоединяться к санкциям Евросоюза против России
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Фото: ТАСС/Александр Патрин
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Армения не присоединилась к решению Совета Европейского союза (ЕС) об ограничительных мерах от 4 декабря. Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян во вторник, 19 декабря.

«Исходя из внешнеполитических приоритетов, в рамках партнерства с Евросоюзом Армения следит и часто присоединяется к заявлениям ЕС, демонстрируя свою поддержку и солидарность относительно обсуждаемых в них вопросов. Но конкретно к решению Совета ЕС об ограничительных мерах от 4 декабря Армения не присоединилась», — сказала Бадалян, чьи слова приводит портал «АрмИнфо».

Таким образом Бадалян отреагировала на заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о продлении на год ограничений против России и Ирана. Как уточнила «Газета.Ru», изначально в документе указывалось о поддержке Армении и Азербайджана, но спустя сутки их упоминание было удалено.

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15 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что союзнические связи России и Армении проходят испытания на прочность на фоне попыток Запада «вбить клин» в отношения двух государств. При этом он назвал россиян и армян братскими народами.

Ранее, 24 ноября, премьер-министр Армении Пашинян заявил, что считает Россию дружественным государством и намерен сделать всё возможное для выстраивания отношений на основе взаимного уважения. При этом двумя днями ранее стало известно, что Армения не примет участия в заседании Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в декабре.

Как отметила, реагируя на это, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, решение республики не участвовать в мероприятиях блока во время саммита вызывает сожаление и не отвечает интересам страны, однако Армения может присоединиться к работе организации в дальнейшем.

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