Путин напомнил о планах Запада поделить Россию на части

Запад планировал поделить Россию на части, и это обсуждалось в открытую. Об этом 19 декабря заявил президент России Владимир Путин.

«Давайте вспомним, что сразу же после развала СССР Запад самым активным образом начал работать и в России <…> Параллельно, не менее активно, [Запад] действовал на постсоветском пространстве, растаскивая все вновь образованные независимые государства — бывшие республики СССР», — сказал он, выступая на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.

По словам главы государства, западные страны работали с российской «пятой колонной», а также с террористическими международными организациями и сепаратистами. При этом их задачей было разложение самой России.

Путин указал, что с Украиной велась отдельная работа, и на эту территорию шла особая опора еще до развала СССР. Там Запад делал ставку на националистов.

«Над Украиной работали отдельно. Ставку, конечно, делали, прежде всего, на националистов, забыв при этом что эти самые националисты — это бывшие нацисты, которые сотрудничали с Гитлером. <…> они [западные страны] позволили украинским националистам превратить этих бывших нацистов в национальных героев, таких как [Степан] Бандера», — подчеркнул президент.

Ранее, 17 декабря, Путин рассказал, что в 2000-х годах ему, несмотря на работу в разведке и на государственных должностях, была свойственна определенная наивность в отношении намерений Запада. Однако западные государства, отметил российский лидер, продолжали верить, что если немного подождать, то можно «доразвалить» и Россию. В частности, разделить ее на несколько маленьких государств, неспособных отставить национальные интересы, и подчинить их себе.

До этого, 5 октября, Путин заявил, что прочный глобальный мир установится только тогда, когда все будут чувствовать себя в безопасности и знать, что их мнение уважается. Культура XX века привела к тому, что ситуация в мире сводится к противопоставлению «мы или они», западные страны при этом потеряли чувство реальности, хотя им следовало бы отбросить надменность, указал президент. Кроме того, российский лидер указал, что перед Россией сейчас стоит задача «строительства нового мира». По его словам, РФ способна внести огромный вклад в новое мироустройство, однако эту готовность Запад истолковал как покорность.