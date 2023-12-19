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ЕС в 12-м пакете санкций против РФ ввел торговое правило No Russia

Совет ЕС: в 12-м пакете санкций экспортерам запрещено осуществлять реэкспорт в РФ
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Фото: REUTERS/Yves Herman
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Согласовывая 12-й пакет антироссийских санкций, власти Евросоюза (ЕС) ввели во внешнюю торговлю правило No Russia («Нет России»), согласно условиям которого экспортерам запрещено осуществлять реэкспорт «чувствительных» категорий товаров из третьих стран на российский рынок. Об этом 19 декабря сообщается в заявлении Совета ЕС.

Ограничения также подразумевают запрет на реэкспорт продукции в третьи страны для дальнейшего использования в России. До этого подобные ограничения носили лишь рекомендательный статус, однако в новом пакете санкций власти ЕС закрепили за ними обязательный характер.

Новое условие должно быть включено в новые экспортные контракты к 20 марта 2024 года. Однако если сделка была заключена до 19 декабря текущего года, то запрещающий реэкспорт пункт должен быть введен к 20 декабря 2024 года или раньше, если контракт истекает до этого срока и продлевается.

Также оговорку не нужно вводить, если экспорт будет производиться в «страны-партнеры»: Великобританию, Японию, Южную Корею, США, Австралию, Канаду, Новую Зеландию, Швейцарию, Норвегию.

Санкционное травление: ЕС всё сложнее согласовывать новые меры против РФ
Что включает в себя 12-й пакет санкций и как он отразится на экономике России

Ранее, 18 декабря, Евросоюз утвердил 12-й пакет антироссийских санкций. Рестрикции подразумевают новые экспортные ограничения против РФ на продукцию и технологии двойного назначения, а также запрет на прямой или косвенный ввоз, покупку или передачу бриллиантов, включая ювелирные изделия, из России.

Директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович сообщил «Известиям», что очередной пакет антироссийских санкций Евросоюза не нанесет существенного вреда экономике России. Он отметил, что Россия разберется с этими поставками — например, переведет их на восточные рынки, как нефть и газ. При этом грандиозных убытков для России эксперт не прогнозирует.

В свою очередь, в постпредстве РФ при ЕС отметили, что новые санкции Европейского союза в отношении России подрывают благосостояние граждан в самих странах — членах объединения. Там добавили, что «очередные рестрикции нужны были прежде всего еэсовской бюрократии».

13 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на правительственном часе в Совете Федерации, заявил, что ставка на санкционный блицкриг против российской экономики провалилась, однако на Западе не готовы признавать свои ошибки. Он добавил, что там всë больше лелеют мечту устранить Россию как самостоятельную геополитическую величину.

Западные государства усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом РФ на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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