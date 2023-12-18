Новые санкции Европейского союза (ЕС) в отношении России подрывают благосостояние граждан в самих странах — членах объединения. Об этом в понедельник, 18 декабря, сообщило постпредство РФ при ЕС.

«Очередные рестрикции нужны были прежде всего еэсовской бюрократии», — указало ведомство в комментарии «РИА Новости».

Кроме того, отмечается, что ЕС не смог достичь изначальных целей введения санкций против России, а бессмысленность продолжающегося утверждения новых ограничительных мер очевидна.

В этот же день стало известно, что ЕС утвердил 12-й пакет антироссийских санкций, который вступит в силу после публикации в официальном журнале объединения. Как сообщалось, новый пакет мер против РФ включает в себя запрет на прямой или косвенный ввоз, покупку или передачу бриллиантов, включая ювелирные изделия, из России. Рестрикции также подразумевают новые экспортные ограничения против РФ на продукцию сферы технологий и двойного назначения. Кроме того, ЕС намерен обеспечить ограничение цен на нефть.

Ранее, 13 декабря, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на правительственном часе в Совете Федерации, заявил, что ставка на санкционный блицкриг против российской экономики провалилась, однако на Западе не готовы признавать свои ошибки. Он добавил, что на Западе всë больше лелеют мечту устранить Россию как самостоятельную геополитическую величину.

7 декабря президент России Владимир Путин в ходе инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!» подчеркнул, что, несмотря на антироссийские санкции, российские банки работают стабильно и устойчиво. До этого, в сентябре, Путин заявил, что этап восстановления российской экономики завершен. По его словам, Россия выдержала беспрецедентное внешнее давление.

Западные государства усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом РФ на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.