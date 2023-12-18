Реклама
Прямой эфир
Мир
Умер сорвавший рекордный джекпот миллионер из Британии
Мир
Захарова заявила об ответных мерах России на санкции ЕС
Мир
Постпредство РФ указало на подрыв экономики стран ЕС из-за санкций
Мир
Спецборт МЧС РФ доставил последнюю группу эвакуированных из сектора Газа россиян
Мир
Дания уделит внимание Украине в качестве председателя NORDEFCO
Мир
В США заявили о пополнении своих запасов остатками средств для ВСУ
Мир
СМИ сообщили о жалобах бойцов ВСУ на растущее уныние на фронте
Мир
Foreign Policy написал об ущемлении прав русскоязычных на Украине
Мир
СМИ сообщили о разработке новой стратегии мобилизации на Украине
Мир
Белый дом анонсировал последний пакет помощи Украине
Мир
ЕС решил оставлять россиян в санкционных списках посмертно
Мир
Москва пообещала ответить на 12-й пакет санкций Евросоюза
Общество
​​​​​​​Олег Газманов получил премию «Легенды Тавриды»
Мир
Bloomberg сообщило о новом минимуме рейтинга одобрения Байдена
Экономика
Россия не будет прекращать поставки импорта рыбы с Фарерских островов
Сюжет:

Постпредство РФ указало на подрыв экономики стран ЕС из-за санкций

0
Фото: REUTERS/Yves Herman
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Новые санкции Европейского союза (ЕС) в отношении России подрывают благосостояние граждан в самих странах — членах объединения. Об этом в понедельник, 18 декабря, сообщило постпредство РФ при ЕС.

«Очередные рестрикции нужны были прежде всего еэсовской бюрократии», — указало ведомство в комментарии «РИА Новости».

Кроме того, отмечается, что ЕС не смог достичь изначальных целей введения санкций против России, а бессмысленность продолжающегося утверждения новых ограничительных мер очевидна.

Загнали себя в угол: потери Евросоюза из-за антироссийских санкций достигли $1,5 трлн
Дорогие энергоносители спровоцировали спад производства

В этот же день стало известно, что ЕС утвердил 12-й пакет антироссийских санкций, который вступит в силу после публикации в официальном журнале объединения. Как сообщалось, новый пакет мер против РФ включает в себя запрет на прямой или косвенный ввоз, покупку или передачу бриллиантов, включая ювелирные изделия, из России. Рестрикции также подразумевают новые экспортные ограничения против РФ на продукцию сферы технологий и двойного назначения. Кроме того, ЕС намерен обеспечить ограничение цен на нефть.

Ранее, 13 декабря, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на правительственном часе в Совете Федерации, заявил, что ставка на санкционный блицкриг против российской экономики провалилась, однако на Западе не готовы признавать свои ошибки. Он добавил, что на Западе всë больше лелеют мечту устранить Россию как самостоятельную геополитическую величину.

7 декабря президент России Владимир Путин в ходе инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!» подчеркнул, что, несмотря на антироссийские санкции, российские банки работают стабильно и устойчиво. До этого, в сентябре, Путин заявил, что этап восстановления российской экономики завершен. По его словам, Россия выдержала беспрецедентное внешнее давление.

Западные государства усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом РФ на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023