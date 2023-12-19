Синоптики предупредили москвичей о гололедице 19 декабря

Облачно, осадки в виде дождя и мокрого снега и гололедица — такая погода ожидает жителей столичного региона во вторник, 19 декабря. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Температура воздуха в Москве днем будет варьироваться в диапазоне +2…+4 градусов. Ночью ожидается до +1.

В Московской области прогнозируют 0…+5 градусов, ночью столбики термометров опустятся до –2.

Ожидается западный ветер со скоростью 6–11 м/c, порывы могут достигать 15 м/с.

Атмосферное давление составит 735–738 мм рт. ст.

18 декабря руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил в беседе с «Известиями», что практически до конца текущей недели жителей Москвы ожидает погода с плюсовой температурой воздуха, на фоне чего в столицу придут мокрый снег и гололедица.

Накануне Гидрометцентр сообщил о желтом уровне погодной опасности, объявленном в Москве и Московской области из-за гололедицы. Там отметили, что предупреждение будет действовать до 16:00 19 декабря, в Московской области — до 18:00 того же дня.