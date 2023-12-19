«Дзюба называл меня шашлычником»

Одним из лучших игроков первой части сезона в российском футболе стал защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян. Он ярко провел подавляющее большинство матчей чемпионата и Кубка страны, забил несколько решающих голов и в тяжелой ситуации помог команде уйти на зимнюю паузу на четвертом месте, недалеко от лидирующей группы — в семи очках от идущего первым «Краснодара» и одном балле от замыкающего тройку московского «Динамо».

Перед уходом в отпуск 24-летний футболист поучаствовал в организованном РФС шоу под названием «Матч звезд FONBET Кубка России», которое собрало полные трибуны закрытого стадиона «Live Арена» в Сколково. В интервью «Известиям» Тикнизян подвел итоги первой части сезона, рассказал, как изменилась его жизнь после женитьбы на телеведущей Яне Ромашкиной, объяснил, почему часто ходил к психологу, и как это ему помогло, а также поведал о шутках в свой адрес со стороны Артема Дзюбы и причинах неудачного финиша отбора чемпионата Европы-2024 в составе сборной Армении.

«Я мою посуду, я убираюсь, я пылесошу, я стираю»

— Вы после Матча звезд Кубка России уходите в полноценный отпуск. Чем будете заниматься до начала сборов?

— Чем может заниматься спортсмен в отпуске? Помимо того что восстанавливаться, надо еще как-то отдыхать. Я в принципе всегда за активный отдых. Поэтому буду параллельно заниматься и готовиться к сборам и второй части сезона — такое вообще нельзя исключать из своего отпуска. На протяжении всей карьеры надо себя поддерживать в хороших кондициях, хорошей форме. Собственно говоря, этим и займусь. Кроме того, конечно, полечу на море с женой. Там займусь уже полноценной подготовкой.

— В конце сентября очень шумно в медиа было обставлено видео, как вы сделали предложение Яне на Останкинской башне. Но новость про саму вашу свадьбу мало кто заметил.

— Счастье любит тишину. Слава Богу, что всё так сложилось.

— Почему решили сделать предложение именно на Останкинской телебашне?

— Это немного символично для нее, поскольку она там работает. И при этом довольно неожиданно, поскольку я это предложение сделал под предлогом экскурсии и какой-то автограф-сессии в этом месте.

— То есть законспирировали намерения?

— Ну да (смеется).

— После свадьбы сильно изменилась жизнь?

— Не скажу, что сильно. В принципе и до свадьбы всё было хорошо. А после свадьбы стало еще лучше. Поэтому слава Богу, что этот человек — моя вторая половинка.

— В бытовом плане что-то новое появилось после начала совместной жизни?

— Нет-нет. Я человек дисциплинированный, привыкший к каким-то бытовым тонкостям. Поэтому у нас с ней разногласий нет. Я мою посуду, я убираюсь, я пылесошу, я стираю (смеется).

— А она что делает?

— Это была шутка. На самом деле нет. Все обязанности, которые должна выполнять женщина, лежат на ней, естественно. А я просто добытчик (улыбается).

— В финансовом плане?

— Ну вообще она тоже работает, так что мы оба понемногу вносим свой вклад.

— Кто по магазинам из вас чаще ходит?

— Мы всегда вместе. Мы всё вместе делаем. Мы неразлучны. Нет чего-то того, что делаем по отдельности.

«Не считаю это слабостью — просто своим личным выбором»

— За счет чего у вас получается столь яркий сезон?

— Ну, конечно, этот сезон у меня лучший в карьере. По насыщенности, по забитым мячам, по статистике в целом, по моему внутреннему ощущению. На это повлияла совокупность факторов — начиная от тренерского штаба и заканчивая изменениями в личной жизни. Но самое главное, что выделю: Бог отблагодарил меня как футболиста и человека, который был предан своему делу и всегда работал до потери сил. Я просто пожинаю плоды своей работы благодаря Богу. Для меня это очень важно.

— Полтора года назад вы говорили, что ходите к психологу. Это повлияло на ваш прогресс в игре?

— Да, конечно. Это ведь работа над собой в первую очередь. Лично мне это помогло. Наверное, не каждому психолог поможет. И я поначалу скептически относился к этой работе, но лично для меня это сыграло положительную роль. По-прежнему периодически поддерживаю связь с людьми этой профессии. Точнее с одним человеком.

— Сейчас уже не так активно с ним общаетесь?

— Не так активно, как раньше. Потому что во многом я уже нашел ответы на какие-то свои вопросы. И слава Богу.

— На какие вопросы нашли ответы?

— Как на поле сохранять спокойствие. Не в плане какой-то агрессии, а в плане волнения. И что нужно сделать, чтобы волнение не перерастало в страх. Помимо этого еще куча нюансов и деталей, которые я смог понять благодаря психологу.

— В самый пиковый период общения с ним с какой регулярностью происходили посещения?

— Самый пиковый период начался два сезона назад, когда я удалился в матче с «Ростовом» на выезде (весна 2022 года. — «Известия») за то, что наступил на ногу Глебову. Тогда общался с психологом с периодичностью в пять дней. Это длилось на протяжении двух месяцев. В совокупности получилось где-то 8–10 сеансов за 2–2,5 месяца.

— Сколько это стоит?

— Тогда один сеанс стоил 5 тыс. рублей. Сеанс длился от часа до полутора часов в зависимости от разговора.

— А сейчас?

— Если говорить конкретно про того человека, к которому я ходил, то сейчас это 7 тыс. Помимо этого относительно недавно у нас в команде «Локомотив» появился психолог-девушка. И с ней бесплатно (улыбается).

— Еще в 2000-е годы в бытность главным тренером ФК «Москва» Леонид Слуцкий едва ли не первым в России ввел психолога в команду. И уже тогда было много дискуссий, нужно это в профессиональном футболе или нет.

— Всё индивидуально. Опять же кому-то психолог нужен, кому-то нет. Кто-то скептически относится к этому, не видит ничего хорошего в этом. Кто-то просто в силах сам всё исправить в своей жизни. Я решил обратиться. Не считаю это слабостью — просто своим личным выбором.

— В нынешнем сезоне у вас два удаления, пусть и за две желтые карточки. Связь с психологией тут есть?

— Это напрямую связано с психологией, с контролем над эмоциями. Мне это не всегда хорошо дается. И работы еще — непочатый край.

— Михаил Галактионов говорил, что ввел внутренний дисциплинарный регламент в команде. В частности, штрафует за мат вне поля. А по моей информации, еще и за красные карточки. По вашему бюджету это сильно било?

— Естественно, я несколько раз был оштрафован за красные карточки. Но, слава Богу, ко мне проявляли снисходительность и не особо сильно штрафовали. Ну как не особо сильно (смеется). Хотя на самом деле вру, был один весомый штраф. Но не за красные карточки.

— А за что?

— За дисциплинарное поведение. Потому что я человек с такой придурковатостью, честно говоря.

— Кого-то послали на тренировке?

— Это было в игре. Что конкретно сделал, не считаю рациональным выносить на всеобщее обозрение. Но был наказан за это.

— На какую сумму?

— 700 тыс. рублей. Мало?

— Для меня много.

— Для меня, конечно, тоже много. Но так, к сожалению, получилось.

— Галактионов сам недавно нецензурно выразился во флеш-интервью после упущенной победы над «Крыльями Советов» (3:3), явно намекая на судейство. Вы согласны с такой его трактовкой той игры?

— Конкретно эту его терминологию не разделяю, но со смыслом согласен. Мы единомышленники — вся команда всегда поддерживает нашего тренера. Для меня это неудивительно, потому что мы все за справедливость. Возможно, он выбрал не ту формулировку, чтобы это выразить, но по сути было правильно.

— Вы действительно считаете, что именно из-за судейства так упустили победу, ведя в концовке игры 3:1?

— Если быть справедливым, то мы сами себе помешали победить. Нельзя пропускать два мяча за четыре последние минуты. Тут в первую очередь вопросы к себе. Но опять же по судейским решениям... Не думаю, что сейчас нужно об этом высказываться. Мы все люди, все могут ошибаться, в том числе судьи. Но когда этих ошибок становится слишком много и арбитры не делают работу над ними, тогда уровень агрессии в их сторону повышается.

— А ошибок было слишком много против «Локомотива»?

— Я думаю, их вообще в целом достаточно, чтобы предъявлять какие-то претензии. И я вижу, что многие команды ими недовольны. Но тем не менее судьи — это люди, которые имеют свойство ошибаться. Я всех их уважаю. Эта работа очень тяжёлая. Они постоянно под микроскопом. Но надеюсь, в следующем году будет лучше.

— Когда вы играли за ЦСКА, очень срывался на арбитров тогдашний главный тренер команды Виктор Гончаренко. С тех пор судейство стало лучше?

— Думаю, уровень мастерства растет у всех — и у судей, и у футболистов. Мы на правильном пути.

«Если бы не забил, мы бы выиграли и на последний тур ехали в Хорватию как на финал»

— «Локомотив» двумя победами перед зимней паузой ушел в отпуск на мажорной ноте, рядом с третьим местом. Но с чем связана такая нестабильность, что можете обыграть «Зенит», а потом несколько матчей подряд терять очки с не самыми сильными соперниками?

— Нестабильность можно связывать отчасти с возрастом нашей команды. Все-таки много неопытных ребят. Тот же Морозов, тот же Лукас (Фасон. — «Известия»), тот же Сережа Пиняев — люди молодые. Которым свойственна нестабильность. Я не говорю, что проблема в них. Я лишь имею в виду, что у нас команда на этапе формирования. Но на сегодняшний день мы достаточно хорошо сформировались в плане коммуникаций, понимания друг друга. Дай бог, чтобы мы хорошо поработали на сборах, а потом боролись за первую тройку и даже за чемпионство. Говорить о каких-то прогнозах сейчас не совсем уместно, потому что надо всегда двигаться от меньшего к большему и постепенно, шаг за шагом добиваться своих целей.

— Вы сказали о молодых ребятах в команде. А сами к какой группе относитесь — к тем же Пиняеву и Морозову или уже ближе к опытным вроде Дзюбы и Баринова?

— До Дзюбы с Бариновым мне далеко. Думаю, я где-то между Пиняевым и Дзюбой (улыбается).

— Но можете на тренировках или в игре устроить разнос Пиняеву или Морозову на правах более старшего и опытного футболиста? Или такое только Дзюбе и Баринову дозволено?

— Я стараюсь больше поддерживать ребят. И понимаю, что, когда ты молодой и зеленый, любая критика в свой адрес воспринимается очень болезненно.

— А на вас Дзюба может наорать в раздевалке или на поле?

— Дзюба больше добавляет позитива в команду. Понятно, он может когда-то дать по шапке, но это всё справедливо.

— Вам давал по шапке?

— Конечно, давал.

— За что?

— За мое поведение.

— В той истории, за которую вас оштрафовали на 700 тыс.?

— Нет, не в той. В других ситуациях. Я уже конкретно не помню, за что. Но это было справедливо и по делу. Я соблюдал субординацию, поэтому прислушался к Дзюбе как человеку более старшему и опытному.

— Самая памятная шутка Дзюбы в отношении вас?

— Когда он только пришел в «Локомотив», впервые увидел меня и Костю (Марадишвили. — «Известия») и назвал нас шашлычниками.

— Обидно было?

— Нет. Я с чувством самоиронии дружу. Поэтому нет проблем.

— Вы со сборной Армении долгое время сохраняли шансы выйти на чемпионат Европы следующего года. Почему не получилось довести начатое до конца?

— Неопытность. Наша команда только в начале года собралась. Много новых ребят. И на дистанции, к сожалению, мы сдали немного. К себе у меня тоже много вопросов. В первую очередь за игру с Уэльсом в предпоследнем туре (1:1), когда я забил в свои ворота. Если бы не забил, мы бы выиграли и на последний тур ехали в Хорватию как на финал. А там уже кто знает. Может быть, получилось бы обыграть хорватов. Понятно, шансов было мало. Но, может быть, получилось бы.

— За полтора года бана России соскучились уже по еврокубкам?

— Конечно, этого не хватает даже банально для своего опыта и развития. Но нам ничего не остается, как показывать хорошую игру внутри своего чемпионата и кубка. У меня, слава Богу, есть компенсация в виде игр за сборную Армении. Я могу в ее составе поиграть на международной арене, проверить свои силы. Поэтому мне чуть полегче, чем остальным в РПЛ. Хотя играть за сборную тоже стало сложнее без еврокубковой практики. Все-таки уровень там другой.

— Не стоит ли тогда уже задуматься об отъезде в европейский клуб?

— Посмотрим, как будет. Не знаю.