Поиски провалившихся под лед трактористов продолжают на Лене в Якутии
В Якутии на реке Лене продолжают искать двух мужчин, которые еще 12 декабря на тракторе провалились под лед. Инцидент произошел между Якутском и селом Техтюр.
В Службе спасения Якутии ИА YakutiaMedia рассказали, что с помощью подводного дрона обследовали береговую часть вниз по течению реки.
Зону поисков расширились при помощи подводных камер. Специалисты обследовали дно реки вниз по течению. В работах задействовали более 30 человек, в том числе добровольцев из числа местного населения. Тела пропавших мужчин по-прежнему не найдены.
Тем временем, как уточняет ИА SakhaNews со ссылкой на Якутское УГМС, утром в понедельник, 18 декабря, температура воздуха в столице республики составляла –43 градуса. Днем обещают потепление до –39 градусов.
А самым холодным это утро выдалось в Крест-Хальджае, Ытык-Кюеле, Теплом Ключе и Оймяконе, где столбики термометров опускались ниже отметки –48 градусов.