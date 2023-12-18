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Винер заявила об отказе гимнасток из России от выступлений без флага и гимна
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Винер заявила об отказе гимнасток из России от выступлений без флага и гимна

Винер: гимнастки из России больше не будут выступать без флага и гимна страны
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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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Сборная России по художественной гимнастике больше никогда не будет выступать на международных соревнованиях без флага и гимна своей страны. Об этом 18 декабря заявила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной команды Ирина Винер.

«Мы в Европе до недавнего времени могли претендовать только на одно место на Олимпиаде. Но зачем оно нужно? Без флага, без гимна, без общения, без болельщиков, в специальной форме, под специальную музыку, которую бы отбирали для художественной гимнастики. Это будет позор, если мы туда поедем», — цитирует Винер ТАСС.

Она также добавила, что данная ситуация является унизительной для России. С Винер согласилась и старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко. Она отметила, что если кто-то из российских спортсменов поедет в Париж на Олимпийские игры, там наверняка будут устраиваться провокации.

«Если кто-то поедет в Париж, то может нарваться на провокацию. Надо уважать свою страну и себя, хватит стоять перед ними на коленях. Я, как и Винер, считаю, что поездка на Олимпиаду будет позором. Даже не назову это позором, а предательством своей страны», — цитирует ее «Спорт-Экспресс».

Родионенко отметила, что Международная федерация гимнастики (FIG) и другие принимают подобные ограничения специально, пытаясь расколоть страну изнутри.

«У нас, к счастью, нет таких спортсменов, которые хотят поехать на таких условиях в Париж», — добавила она.

Уловимые мстители: на каком основании FIG наказала Ирину Винер
Решение об отстранении принято спустя полтора года после скандала на Олимпиаде и вызывает много вопросов

До этого, 9 ноября, FIG опубликовала критерии допуска российских и белорусских спортсменов на соревнования в нейтральном статусе. Среди них указывается, что гимнасты не могут участвовать в командных дисциплинах. Допускаются только те спортсмены, которые не выражали одобрение специальной военной операции по защите Донбасса, проводимой РФ. Также FIG потребовала, чтобы желающие принять участие в соревнованиях направили в организацию платную заявку на английском языке за 60 дней до их начала.

Позже, 1 декабря, генассамблея Европейского гимнастического союза (European Gymnastics) на заседании проголосовала против возвращения россиян и белорусов к участию в международных турнирах в 2024 году. Таким образом, организация не стала следовать решению FIG.

До этого, 19 октября, Винер отказалась участвовать в международных соревнованиях без гимна и флага России, а также в отсутствие зрителей. Она назвала оскорблением указанные рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по отношению к российским спортсменам.

Позже, 22 ноября, апелляционный трибунал Фонда гимнастической этики (GEF) также оставил в силе двухлетнее отстранение от соревнований самой Ирины Винер. Отмечалось, что данное решение можно обжаловать в Спортивном арбитражном суде в течение 21 дня с момента уведомления.

9 декабря сообщалось, что иностранные спортсмены в один голос жалуются на отсутствие мотивации участвовать в Олимпиаде-2024 в Париже. Многие заявили, что без основных конкурентов состязания потеряли значимость. В отношении россиян МОК нарушил Олимпийскую хартию, одним из основных принципов который является политический нейтралитет. Россияне неоднократно брали золото во многих видах спорта.

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