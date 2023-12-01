Европейский гимнастический союз проголосовал против возвращения РФ на турниры

Генассамблея Европейского гимнастического союза проголосовала против возвращения россиян и белорусов к участию в международных турнирах в 2024 году. Об этом говорится 1 декабря в сообщении организации.

«Генеральная ассамблея European Gymnastics проголосовала против разрешения спортсменам и официальным лицам из России и Белоруссии вернуться к соревнованиям по гимнастике на территории Европы с 1 января 2024 года», — указано в заявлении пресс-службы.

Решение было принято на заседании генассамблеи в болгарской Софии. Таким образом, организация не стала следовать решению Международной федерации гимнастики (FIG).

До этого, 9 ноября, FIG опубликовала критерии допуска российских и белорусских спортсменов на соревнования в нейтральном статусе. Среди них указывается, что гимнасты не могут участвовать в командных дисциплинах. Допускаются только те спортсмены, которые не выражали одобрение специальной военной операции на Украине, проводимой РФ. Также FIG потребовала, чтобы желающие принять участие в соревнованиях направили в организацию платную заявку на английском языке за 60 дней до их начала.

14 ноября Олимпийский комитет России (ОКР) раскритиковал критерии допуска российских и белорусских гимнастов к международным соревнованиям, назвав рекомендации Международной федерации гимнастики «одой сегрегации».

Позже, 22 ноября, апелляционный трибунал Фонда гимнастической этики (GEF) также оставил в силе двухлетнее отстранение от соревнований президента Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер. Отмечалось, что данное решение можно обжаловать в Спортивном арбитражном суде в течение 21 дня с момента уведомления.

19 октября Винер отказалась участвовать в соревнованиях без гимна, флага и зрителей. Она назвала оскорблением указанные рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по отношению к российским спортсменам.

12 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что подобные «политически мотивированные действия международных спортивных чиновников ведут к коррозии всего мирового спорта».

В сентябре различные спортивные федерации разрешили участие под нейтральным флагом российским и белорусским скейтерам и пловцам.