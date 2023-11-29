Двухлетнее отстранение Винер оставили в силе после апелляции

Апелляционный трибунал Фонда гимнастической этики (GEF) оставил в силе двухлетнее отстранение президента Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте организации.

Решение было принято 22 ноября. Винер запрещено участвовать в каком-либо качестве в мероприятиях Международной федерации гимнастики (FIG) и получать на них аккредитации в течение двух лет после отмены защитных мер, принятых в связи с ситуацией на Украине.

Стороны имеют право обжаловать это решение в Спортивном арбитражном суде в течение 21 дня с момента уведомления.

GEF — независимый орган, созданный для рассмотрения нарушений правил, политики и процедур FIG. Решения в нем принимают дисциплинарная комиссия и апелляционный трибунал.

6 марта FIG сообщила, что GEF принял решение отстранить Винер на два года от участия в международных соревнованиях. Также ей запрещается получать аккредитацию на какую-либо роль в международных состязаниях, включая работу в качестве тренера, главы делегации, или иную официальную роль в любом мероприятии под эгидой FIG.

Разбирательство было связано со снятием кандидатуры россиянки Натальи Кузьминой с выборов в технический комитет FIG по художественной гимнастике в 2021 году, а также с публичными заявлениями Винер по итогам результатов сборной России по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио – 2020, признанными «оскорбительными» и нарушающими правила FIG.

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко тогда же назвал отстранение Винер посягательством на независимость спорта, а двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина сочла действия FIG глупостью.

Кроме того, президент Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов назвал в разговоре с «Известиями» решение об отстранении Винер жестким и несправедливым.

Сама Винер в комментарии 8 марта заметила, что относится к данному решению «совершенно индифферентно», указав, что нужно продолжать работать и не обращать внимания ни на какие санкции.