Иностранные спортсмены пожаловались на отсутствие мотивации без россиян на Олимпиаде
Игры в Париже могут пройти без основных конкурентов. В отношении россиян МОК нарушил Олимпийскую хартию. Одним из основных принципов, отраженных в документе, является политический нейтралитет. Кроме того, в хартии подчеркивается, что Олимпийское движение свободно от любой формы дискриминации. После исключения российских атлетов Олимпиада утратила суть, передает телеканал «Известия».
Иностранные спортсмены в один голос жалуются на отсутствие мотивации. Многие заявляют, что без сильнейших игроков состязания потеряли значимость. Россияне неоднократно брали золото во многих видах спорта.
Нам нет равных в синхронном плавании и в художественной гимнастике. На Олимпиаде в Токио наша команда выиграла 20 золотых медалей. Это и фехтование, и вольная борьба, и стрельба, и теннис, и бокс, и легкая атлетика, и плавание. Серебро в 2020-м спортсмены завоевали 28 раз, бронзу — 23.
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