Задержан глава ГУ МЧС по Самарской области Олег Бойко

В Самаре задержан глава главного управления МЧС России по Самарской области генерал-майор Олег Бойко. Об этом 18 декабря сообщил источник «Известий» в силовых структурах.

Задержание производилось сотрудниками Следственного комитета РФ и Федеральной службы безопасности (ФСБ) России. В настоящее время также производятся обыски по шести адресам. Известно, что в ближайшее время задержанного должны доставить в Москву.

По предварительным данным, генерал-майор МЧС требовал от подчиненных отдавать ему часть денежных средств, которые те незаконно получали при проведении проверочных мероприятий по пожарной безопасности. Предварительная сумма оценивается в 10 млн рублей.

До этого, 24 ноября, сообщалось о задержании главы Ленинского городского округа Московской области Алексея Спасского. Днем ранее был задержан бывший заместитель главы Ленинского округа Альберт Гравин. Предварительно, его подозревают во взятке в 10 млн рублей. Источник «Известий» отметил, что Гравин в ходе допроса сдал своего бывшего руководителя. 25 ноября суд принял решение арестовать Спасского.