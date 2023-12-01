Заочный сбор: экс-глава Центра подготовки российских спортсменов получил 7 лет

Суд признал экс-директора Центра спортивной подготовки сборных команд России Александра Кравцова и еще пятерых спортивных функционеров виновными в крупной растрате. В числе обвиняемых — и бывший замминистра спорта РФ Геннадий Алешин. Суд установил, что они трудоустроили в центр «мертвые души» и получали за них зарплату, премии и командировочные. Ущерб государству оценивается в 26 млн рублей. Защитники подсудимых утверждали, что все трудоустроенные на протяжении 11 лет исправно выполняли свои рабочие обязанности. Тем не менее суд приговорил Кравцова к семи годам лишения свободы, остальные же получили условные сроки — от двух до четырех лет.

Как трудоустраивали «мертвые души»

Замоскворецкий суд Москвы столицы приговорил к семи годам колонии директора Центра спортивной подготовки сборных команд России (ЦСП), бывшего главу Союза биатлонистов России Александра Кравцова по обвинению в особо крупной растрате.

Из обвинительного заключения следует, что с 2010 по 2017 год Кравцов назначил на должности аналитиков научной группы Центра подготовки шесть человек. Еще одна вакансия была закрыта в тренерском составе. Следователи пришли к выводу, что трудоустроенные фактически не работали, но получали зарплату и премии. Также в сумму ущерба, составившего 26 млн рублей, правоохранительные органы включили стоимость авиабилетов, налоги, сборы и командировочные отсутствующих работников.

В ходе прений сторон представитель гособвинения попросил назначить 70-летнему Кравцову 10 лет колонии общего режима.

Помимо Кравцова по делу проходили еще пять человек — они обвинялись в пособничестве. Среди них экс-заместитель министра спорта, туризма и молодежной политики РФ Геннадий Алешин, бывший глава сочинского филиала ЦСП Игорь Бойко, антидопинговый координатор Всероссийской федерации легкой атлетики Роберт Попов, сын главного бухгалтера ЦСП Денис Фролов, а также дочь Кравцова Елена Новикова. По версии обвинения, свою дочь Кравцов устроил тренером по практической стрельбе, а Фролова он назначил аналитиком сборной по практической стрельбе.

Всех остальных фигурантов суд приговорил к условным срокам: Алешина — в четырем, Новикову — к трем, Бойко — к двум, Фролова — к двум с половиной.

Заслуженный тренер РФ Александр Кравцов стал директором Центра спортивной подготовки сборных команд России в 2009 году и официально проработал там до 2021 года. В 2011 году он вошел в состав Оргкомитета по обеспечению подготовки российских спортсменов к Олимпийским играм в Сочи. За эту работу Кравцова наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

По делу о растрате его задержали в 2020 году. Вину чиновник не признал, а в ходе заседания по избранию меры пресечения в сентябре того же года утверждал, что уголовное дело могло стать результатом «сведения счетов» его бывшего заместителя Александра Афанасьева, «уволенного за сокрытие доходов».

Адвокат Кравцова Вадим Мясников настаивал: даже если бы факт фиктивного трудоустройства и был, его нельзя квалифицировать как растрату — здесь больше подошла бы более мягкая статья о злоупотреблении полномочиями.

Еще один адвокат, представляющая интересы Новиковой, заявляла, что следствие незаконно внесло в сумму причиненного ущерба налоги, сборы, премии, командировочные, а также стоимость авиабилетов.

Изначально следствие полагало, что фиктивное трудоустройство происходило в период с 2014 по 2017 год. Но в ходе судебного разбирательства выяснилось, что дочь Кравцова приступила к работе еще в 2010 году — через год после вступления отца на должность главы ЦСП, тогда она числилась аналитиком. Исходя из этого, обвинение пересмотрело сумму причиненного ущерба и увеличило его с 14,5 до 26 млн.

Также суд частично удовлетворил иски ЦСП и взыскал солидарно с фигурантов почти 17 млн рублей в качестве возмещения ущерба.

Дела спортивные

Это не первое судебное разбирательство за последние годы в отношении известных спортивных функционеров.

Но вот уголовные дела о «мертвых душах» именно в спортивной сфере довольно редки, считает адвокат Александр Орлов.

— Дела о фиктивном трудоустройстве в основном относятся к государственным учреждениям, начиная от образовательных и заканчивая подведомственными организациями, — рассказал он. — Есть даже специальный термин «подснежники».

Так называют людей, которые официально устроены, но фактически не работают и зарплату не получают.

В марте 2021 года обвинения в особо крупном мошенничестве предъявили президенту федераций прыжков в воду, водного поло и синхронного плавания Алексею Власенко. Подробности дела не раскрывались, но, по словам его адвоката, спортивный чиновник вину не признал. С санкции Басманного суда его поместили под стражу.

А в июле 2022 года Таганский суд приговорил к шести годам колонии экс-заместителя главы департамента управления делами и контроля Министерства спорта России Антонину Кузнецову. Ей, как и Кравцову, вменялось фиктивное устройство сотрудников — для организации работы по строительству стадионов к чемпионату мира по футболу в 2018 году. Однако чиновнице фактически удалось избежать наказания, так как суд отсрочил его исполнение.

В 2019 году бывшего министра спорта Пермского края Павла Ляха признали виновным в злоупотреблении полномочиями. Чиновник получил три года условно.

Адвокат адвокатского бюро «Халимон и партнеры» в беседе с «Известиями» был солидарен с мнением защиты Кравцова о квалификации предполагаемого преступления.

— Растрата всё же является формой хищения, то есть тайным или открытым завладеванием чужим имуществом. В случае фиктивного трудоустройства, если такое и было, следствие должно было вменить фигурантам дела именно злоупотребление полномочиями, — сказал эксперт.

Он также отметил, что данный факт будет являться серьезным подспорьем стороне защиты при обжаловании приговора в апелляции.