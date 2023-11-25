Суд арестовал главу Ленинского городского округа Подмосковья Спасского

Суд арестовал главу Ленинского городского округа Московской области Алексея Спасского, сообщила 25 ноября пресс-служба Тверского районного суда Москвы.

Спасскому избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 22 января 2024 года.

«Постановлением Тверского районного суда города Москвы от 25 ноября 2023 года удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Спасского Алексея Петровича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ, на срок до 22 января 2023 года», — сказано в сообщении.

О задержании Спасского стало известно 24 ноября. Днем ранее был задержан бывший заместитель главы Ленинского округа Альберт Гравин. Предварительно, его подозревают во взятке в 10 млн рублей. Источник «Известий» отметил, что Гравин в ходе допроса сдал своего бывшего руководителя.

25 ноября суд арестовал Гравина до 22 января 2024 года. Один из фигурантов данного дела — Алексей Соловьев — отправлен под домашний арест, также до 22 января 2024 года.

Собеседник рассказал, что ранее к Гравину обратился мужчина, который «хотел перевести земли из одной категории в другую». У него попросили за это 60 млн рублей, после чего мужчина обратился к силовикам. Официальных комментариев от Следственного комитета и администрации Ленинского городского округа Подмосковья пока не было.