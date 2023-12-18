FT: ЕС может лишить Венгрию права голоса по помощи Украине
Евросоюз (ЕС) может лишить Венгрию права голоса по вопросу выделения средств Украине, сообщила 18 декабря британская газета Financial Times со ссылкой на источники в дипломатических кругах.
По их данным, некоторые официальные лица ЕС рассматривали возможность возобновления так называемой процедуры «наказания Будапешта» за нарушения верховенства закона, которая может привести к приостановлению права голоса в объединении. Подобная мера может быть заблокирована другим государством, входящим в ЕС, но у Венгрии нет защитника на фоне смены правительства Польши.
Некоторые страны ЕС настороженно относятся к идее ограничить Венгрию в правах, поэтому, по словам официальных лиц, приоритетом в ЕС остается убеждение президента Венгрии Виктора Орбана в том, что страна «заплатит настоящую цену изоляции в ЕС». В блоке надеются, что это заставит его изменить мнение по вопросу финансирования Украины.
Если и этот вариант не поможет, то 26 других членов ЕС могут заключить соглашение о выделении помощи Киеву самостоятельно, хотя это потребует времени и позволит решить проблему лишь в краткосрочной перспективе.
«Возможно, Венгрия может заставить нас использовать несколько других инструментов. Но в конечном итоге Венгрия не может помешать нам предоставлять деньги Украине», — подчеркнул один из дипломатов, присутствовавших на саммите ЕС 14–15 декабря.
Ранее, 16 декабря, посол Литвы в ЕС Арнольдас Пранцкявичус намекнул, что Венгрии следует выйти из объединения из-за ее позиции по Украине. Дипломат не указал на Венгрию напрямую, однако уточнил, что говорит о государстве, которое наложило вето на выделение Украине €50 млрд.
Он также пожелал государству никогда не сталкиваться с боевыми действиями и не оказываться в ситуации, в которой оказалась Украина.
До этого, 15 декабря, именно Венгрия воспользовалась правом вето, отклонив программу финансовой помощи Украине, которая включала в себя предоставление €50 млрд до 2027 года.
Ранее, 12 декабря, агентство Bloomberg, ссылаясь на советника венгерского премьер-министра по политическим вопросам Балажа Орбана, сообщило, что Венгрия готова снять вето на масштабное финансирование Киева в обмен на средства, которые ЕС удерживает из-за отступления Будапешта от демократии.