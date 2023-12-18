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FT: ЕС может лишить Венгрию права голоса по помощи Украине

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Евросоюз (ЕС) может лишить Венгрию права голоса по вопросу выделения средств Украине, сообщила 18 декабря британская газета Financial Times со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

По их данным, некоторые официальные лица ЕС рассматривали возможность возобновления так называемой процедуры «наказания Будапешта» за нарушения верховенства закона, которая может привести к приостановлению права голоса в объединении. Подобная мера может быть заблокирована другим государством, входящим в ЕС, но у Венгрии нет защитника на фоне смены правительства Польши.

Некоторые страны ЕС настороженно относятся к идее ограничить Венгрию в правах, поэтому, по словам официальных лиц, приоритетом в ЕС остается убеждение президента Венгрии Виктора Орбана в том, что страна «заплатит настоящую цену изоляции в ЕС». В блоке надеются, что это заставит его изменить мнение по вопросу финансирования Украины.

Если и этот вариант не поможет, то 26 других членов ЕС могут заключить соглашение о выделении помощи Киеву самостоятельно, хотя это потребует времени и позволит решить проблему лишь в краткосрочной перспективе.

«Возможно, Венгрия может заставить нас использовать несколько других инструментов. Но в конечном итоге Венгрия не может помешать нам предоставлять деньги Украине», — подчеркнул один из дипломатов, присутствовавших на саммите ЕС 14–15 декабря.

Ранее, 16 декабря, посол Литвы в ЕС Арнольдас Пранцкявичус намекнул, что Венгрии следует выйти из объединения из-за ее позиции по Украине. Дипломат не указал на Венгрию напрямую, однако уточнил, что говорит о государстве, которое наложило вето на выделение Украине €50 млрд.

Он также пожелал государству никогда не сталкиваться с боевыми действиями и не оказываться в ситуации, в которой оказалась Украина.

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До этого, 15 декабря, именно Венгрия воспользовалась правом вето, отклонив программу финансовой помощи Украине, которая включала в себя предоставление €50 млрд до 2027 года.

Ранее, 12 декабря, агентство Bloomberg, ссылаясь на советника венгерского премьер-министра по политическим вопросам Балажа Орбана, сообщило, что Венгрия готова снять вето на масштабное финансирование Киева в обмен на средства, которые ЕС удерживает из-за отступления Будапешта от демократии.

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