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Комитет Госдумы выступил против запрета на аборты в частных клиниках

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Комитет Госдумы по охране здоровья выступил против предложения о запрете абортов в частных клиниках. Об этом 18 декабря сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на письмо депутатов председателю нижней палаты парламента Вячеславу Володину.

«Проанализировав позиции Минздрава, Росздравнадзора и общественных организаций, [комитет] пришел к выводу о необходимости сохранения права выбора гражданином РФ врача и медицинской организации для искусственного прерывания беременности», — указывается в материале.

В то же время авторы письма подчеркнули необходимость развивать механизм доабортного консультирования, совершенствовать работу акушерско-гинекологической службы и кабинетов медико-социальной поддержки беременных, отметила «Газета.Ru».

Со ссылкой на данные Минздрава уточняется, что среди женщин, которые в 2022 году прошли доабортное консультирование, почти 23% отказались от прерывания беременности.

Кроме того, комитет рекомендовал усилить меры контроля за работой частных клиник, формировать у женщин положительные репродуктивные установки, а также информировать их о мерах господдержки.

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Ранее, 14 декабря, президент России Владимир Путин заявил в ходе «Итогов года» о заинтересованности государства в том, чтобы демографическая проблема в стране решалась и женщины делали выбор в сторону сохранения жизни ребенка. По словам российского лидера, решение проблемы абортов лежит в нескольких областях. Он подчеркнул, что права и свободы женщины в России тоже должны соблюдаться.

С ним согласился заместитель председателя комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов, который также отметил, что запрет абортов может повлечь увеличение числа подпольных процедур.

До этого, 4 декабря, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что государство не пойдет на запрет и криминализацию сферы абортов. Нельзя допустить, чтобы операции по искусственному прерыванию беременности ушли в подполье, подчеркнула она, призвав снизить градус риторики по данному вопросу.

Ее поддержала председатель думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина, которая в разговоре с «Известиями» выразила уверенность, что необходимо ускорить принятие законов, обеспечивающих базовые потребности в жилье молодым и многодетным семьям.

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