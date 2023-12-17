Медведев заявил о готовности ЕР сделать всё для победы Путина на выборах

«Единая Россия» сделает всё для победы Владимира Путина на грядущих выборах президента России в 2024 году, заявил 17 декабря в ходе XXI съезда партии председатель ЕР Дмитрий Медведев.

«Сегодня у нас нет ни малейших сомнений в том, кто должен стоять во главе российского государства в этот весьма сложный период, за кем историческая правда, справедливость и поддержка большинства. В марте 2024 года наша партия сделает всё, чтобы безоговорочную победу снова одержал действующий президент России Владимир Владимирович Путин», — подчеркнул он.

Медведев отметил, что приближается главное событие страны — выборы президента, вокруг которого сплотились бы все, кто хочет видеть РФ процветающей.

Председатель ЕР выразил уверенность в том, что Путина поддержат все члены «Единой России» в качестве кандидата в президенты.

«Я уверен, что решение о его поддержке в ходе избирательной кампании будет единодушно одобрено участниками съезда и вообще всеми членами нашей партии», — заверил он.

Накануне секретарь генсовета партии Андрей Турчак заявил, что съезд «Единой России» единогласно поддержит выдвижение президента РФ Владимира Путина в качестве кандидата на предстоящие выборы главы государства.

Кроме того, 16 декабря, была официально образована группа избирателей в поддержку самовыдвижения Путина. Так, зарегистрировались более 700 человек при 500 необходимых. Собрание группы поддержало его выдвижение.

О намерении выдвинуть свою кандидатуру на грядущих выборах президента РФ Путин заявил 8 декабря после вручения медалей «Золотая Звезда» Героям России в Кремле.

Тогда же Центризбирком утвердил трехдневное голосование, выборы будут проходить в период с 15 по 17 марта. При этом дистанционное электронное голосование будет проходить только в тех регионах, где оно уже было опробовано ранее, то есть не более чем в 30 субъектах РФ.