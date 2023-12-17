Украина временно исключила австрийский Raiffeisen Bank из списка «спонсоров войны»

Украина приостановила статус австрийского Raiffeisen Bank как «спонсора войны», это следует из данных реестра «спонсоров войны» на сайте национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК).

«Статус [«спонсора войны»] приостановлен на период проведения двусторонних консультаций с привлечением представителей Европейской Комиссии», — говорится на сайте о Raiffeisen Bank.

14 декабря агентство Reuters со ссылкой на источник сообщило, что Австрия блокирует 12-й пакет санкций против России. Условием одобрения нового пакета ограничений ЕС австрийское правительство назвало исключение австрийской банковской группы Raiffeisen Bank International из украинского реестра «спонсоров войны». 16 декабря Reuters заявило, что Вене удалось добиться своего требования.

14–15 декабря в Брюсселе проходил саммит ЕС. На нем европейские лидеры решили одобрить начало переговоров с Украиной и Молдавией об их вступлении в блок, а Венгрия заблокировала увеличение многолетнего бюджета ЕС на период 2024–2027 годов, включая €50 млрд на макрофинансовую помощь Киеву.

Западные государства усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято российскими властями на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.