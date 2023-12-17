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Во Франции мир между Россией и Украиной сочли условием выживания Европы

Дюпон-Эньян призвал Зеленского к миру, чтобы Европа не превратилась в пустыню
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Фото: Соцсети
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Необходимо как можно быстрее заключить мирный договор между Украиной и Россией, поскольку экономика западных государств рушится из-за этого конфликта. Такое мнение высказал лидер политического движения «Вставай, Франция», французский депутат Николя Дюпон-Эньян на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter) в субботу, 16 декабря.

«Российско-украинский конфликт губит европейцев. Нам нужен мирный план, иначе Европа превратится в промышленную и экономическую пустыню», — заявил он.

По словам политика, европейские страны продолжают раз за разом отдавать деньги президенту Украины Владимиру Зеленскому, в то время как их граждане вынуждены покупать газ по цене в четыре раза выше, чем раньше, а уровень бедности возрастает с каждым днем.

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Ранее в тот же день к мирным переговорам призвал журналист Мэттью Пэррис в статье для британской газеты The Times. Он заявил, что ситуация на Украине стала тупиковой, и больше так не может продолжаться.

О том, что мирные переговоры по Украине должны проходить на условиях Москвы, заявил в тот же день губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Он также обратил внимание на опыт минских переговоров, что только растягивали время и давали возможность странам НАТО вооружать и обучать украинских военных.

До этого, 7 декабря, первый заместитель помощника президента США по нацбезопасности Джонатан Файнер заявил, что Вашингтон намерен добиться того, чтобы Россия пошла на переговоры по украинскому конфликту на выгодных для Украины условиях в конце 2024 года. Реагируя на это, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал такое намерение «абсолютно нереалистичным».

22 ноября президент России Владимир Путин еще раз напомнил, что Москва никогда не отказывалась от мирных переговоров по Украине. Также глава государства подчеркнул, что любые боевые действия всегда являются трагедией, и указал, что «мы должны думать о том, как прекратить эту трагедию».

Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того же года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с Путиным.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.

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