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На Украине умер один из пострадавших от взрыва гранат в сельсовете в Закарпатье

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Фото: скриншот
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В Закарпатье скончался один из пострадавших от взрыва гранат, которые подорвал депутат Керецковского сельского совета Сергей Батрин во время совещания. Об этом 16 декабря сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на правоохранителей.

Как сообщает источник, после взрыва у пострадавшего пришлось ампутировать ногу. Кроме того, медики диагностировали у него многочисленные травмы внутренних органов.

По информации издания «Общественное», погибшему было 55 лет, в реанимацию после взрыва его доставили в критическом состоянии.

Инцидент произошел 15 декабря. На Украине в селе Керецки в здании сельского совета депутат взорвал три гранаты во время заседания. Пострадали 23 человека, включая самого подозреваемого. У большинства пострадавших диагностированы осколочные ранения. Вечером 16 декабря Батрин пришел в сознание в больнице.

Полиция расценила происшествие как теракт.

В тот же день украинские СМИ заявили, что Батрин мог подорвать гранаты из-за ссоры с коллегами. Мотивом мог послужить конфликт нардепа, который произошел за несколько минут до инцидента. Он заявил коллегам, что во время боевых действий нельзя выделять сельскому главе прибавку в 50% и ежемесячную премию в 100% от оклада. Однако претензии и аргументы не подействовали, тогда он вышел и вернулся уже с гранатами.

В свою очередь, в МВД страны заявили, что Батрин заранее готовился к преступлению. Там же добавили, что со следующего года во всех украинских школах будут находиться офицеры, которые будут следить за порядком и безопасностью.

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