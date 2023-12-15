На Украине депутат взорвал гранаты на заседании сельсовета

На Украине в здании сельского совета депутат взорвал гранаты во время заседания. Об этом в пятницу, 15 декабря, сообщили в Telegram МВД страны.

«В Закарпатье в здании Керецковского сельского совета депутат взорвал гранаты во время заседания сессии. <…> На месте происшествия работают все профильные службы, следственно-оперативная группа полиции, взрывотехники и криминалисты», — отмечается в публикации.

По данным украинского издания «Страна.ua», пострадали 26 человек, 6 из которых в тяжелом состоянии. Медики проводят реанимационные мероприятия по отношению к депутату, который взорвал гранаты.

Ранее, 6 ноября, сообщалось, что помощник главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Геннадий Частяков погиб у себя дома в селе Чайки в Киевской области от взрыва гранаты. На следующий день пресс-секретарь МВД Украины Марьяна Рева сообщила, что он был предупрежден о том, что подаренная ему граната является боевой.

7 ноября военный эксперт, политолог Вадим Мингалев в разговоре с «Известиями» выразил мнение, что смерть помощника главкома ВСУ не была случайностью. Эксперт указал на то, что уже год наблюдается взаимная ненависть между главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Таким образом, подаренная Частякову граната могла быть сигналом для главкома, чтобы напугать его, допустил политолог.

9 ноября государственное бюро расследований Украины отметило, что уголовное дело по статье «Приобретение, хранение, сбыт взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения» заведено против офицера, который подарил боевые гранаты Частякову.