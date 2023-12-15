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На Украине заявили, что взорвавший гранаты депутат заранее это спланировал

На Украине заявили, что взорвавший гранаты депутат заранее это спланировал

МВД Украины: взорвавший гранаты в сельсовете депутат готовился к преступлению
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Фото: соцсети
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Депутат Керецковского сельсовета Закарпатской области Сергей Батрин, который взорвал несколько гранат во время заседания, заранее готовился к преступлению. Об этом 15 декабря сообщил телеканал «Мы – Украина» со ссылкой на главу МВД Украины Игоря Клименко.

«Взрывник из Закарпатья готовился заранее, у него дома нашли записку с признанием», — сказал министр.

Кроме того, Клименко добавил, что со следующего года во всех украинских школах будут офицеры, которые будут следить за порядком и безопасностью.

Инцидент произошел 15 декабря. На Украине в селе Керецки в здании сельского совета депутат взорвал гранаты во время заседания. Из-за взрыва пострадали 26 человек, шестеро из них в тяжелом состоянии. Сам Батрин находится в больнице также в тяжелом состоянии. Полиция расценила происшествие как теракт.

По информации СМИ, депутат мог подорвать гранаты из-за ссоры с коллегами. Мотивом мог послужить конфликт Батрина, который произошел за несколько минут до инцидента. Он заявил коллегам, что во время боевых действий нельзя выделять сельскому главе прибавку в 50% и ежемесячную премию в 100% от оклада. Однако претензии и аргументы не подействовали, тогда он вышел и вернулся уже с гранатами.

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