СМИ назвали возможный мотив подорвавшего гранаты украинского депутата

Украинский политик Сергей Батрин на заседании сельского совета в Закарпатской области мог подорвать гранаты из-за ссоры с коллегами. Об этом пишет «Страна.ua» в Telegram-канале 15 декабря.

Причиной подрыва в селе Керецки могло стать отношение нардепа к старосте общины. За несколько дней до инцидента политик опубликовал видео, в котором возмущался, что в бюджете на 2024 год заложено 100 тыс. гривен (242 тыс. рублей) для директора коммунального предприятия, в то время как в селе Кушница Закарпатской области вот уже несколько лет проблемы с водой.

«Написали, что в Кушнице снова нет воды, пятый-шестой день. Я говорю обращаться к старосте, люди говорят, к кому обращаться, если он за три года ничего не делает. Эта проблема возникла несколько лет назад. Но староста наш — отрабатывает должность, поднимает руки, принимает решение», — говорит Батрин на видео.

Также мотивом подрыва мог послужить конфликт Батрина с коллегами, который произошел за несколько минут до инцидента. Депутат утверждал, что во время боевых действий нельзя выделять сельскому главе прибавку в 50% и ежемесячную премию в 100% от оклада. Однако претензии и аргументы не подействовали на коллег, тогда он вышел и вернулся уже с гранатами.

Инцидент произошел 15 декабря. На Украине в здании сельского совета депутат взорвал гранаты во время заседания. Из-за взрыва пострадали 26 человек, шестеро из них в тяжелом состоянии. Сам Батрин находится в больнице, также в тяжелом состоянии. Полиция расценила происшествие как теракт.