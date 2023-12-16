Взорвавший гранаты в закарпатском сельсовете депутат пришел в сознание

Депутат Керецковского сельсовета Закарпатской области Украины Сергей Батрин, взорвавший три гранаты во время местной сессии, пришел в сознание в больнице. Об этом 16 декабря сообщает украинское издание «Зеркало недели» (ZN.UA) в Telegram-канале.

Сообщается, что депутата успешно прооперировали. Он получил несмертельное ранение в живот.

После прихода в чувство депутата допросили следователи. При этом палату, в которой находится Батрин, охраняет полиция во избежание самосуда родственников раненых во время инцидента в сельсовете.

Между тем издание «Страна.ua» со ссылкой на источник в полиции сообщило некоторые детали происшествия. По его данным, депутат взорвал две гранаты РГД-5 и одну гранату Ф-1. В сессионном зале на момент взрыва было 26 человек.

В отношении Батрина возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 («Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами») и ч. 1 ст. 258 («Теракт») УК Украины. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Инцидент произошел 15 декабря. На Украине в селе Керецки в здании сельского совета депутат взорвал гранаты во время заседания. По актуальным данным, пострадали 23 человека, включая самого подозреваемого. В числе раненых 16 мужчин и семь женщин в возрасте от 28 до 68 лет, у большинства из них осколочные ранения.

Полиция расценила происшествие как теракт.

В тот же день украинские СМИ заявили, что Батрин мог подорвать гранаты из-за ссоры с коллегами. Мотивом мог послужить конфликт нардепа, который произошел за несколько минут до инцидента. Он заявил коллегам, что во время боевых действий нельзя выделять сельскому главе прибавку в 50% и ежемесячную премию в 100% от оклада. Однако претензии и аргументы не подействовали, тогда он вышел и вернулся уже с гранатами.

В свою очередь, в МВД страны заявили, что Батрин заранее готовился к преступлению. Там же добавили, что со следующего года во всех украинских школах будут находиться офицеры, которые будут следить за порядком и безопасностью.