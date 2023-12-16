Реклама
Прямой эфир
Мир
Обозреватель Times Пэррис призвал Запад к мирным переговорам по Украине
Общество
Путин указал на значимость Международного кадетского бала для страны
Армия
Business Insider сообщил об успешном использовании РФ защитных экранов против ВСУ
Общество
Суд Петербурга арестовал подельника «водочного короля» Гаркушу
Мир
Захарова предупредила европейцев о расплате за конфронтационную политику ЕС
Армия
Два Ту-22МЗ провели пятичасовой полет над нейтральными водами Балтики
Общество
Застрявший из-за метели в Казахстане дальнобойщик из РФ поблагодарил спасателей
Общество
Конференция «Вишневские чтения – 2023» прошла в госпитале Минобороны
Мир
Депардье передал свой орден Почетного легиона министру культуры Франции
Мир
Взорвавший гранаты в закарпатском сельсовете депутат пришел в сознание
Общество
Установлена причастность 11 человек к потасовке у рынка «Садовод»
Общество
Писателя Андрея Константинова похоронили с воинскими почестями в Петербурге
Мир
Умер барабанщик рок-группы AC/DC Колин Берджесс
Мир
На улицах Львова начали «мягкую мобилизацию»
Спорт
Матч чемпионата Англии отменен из-за потерявшего сознание футболиста «Лутона»
Сюжет:

Business Insider сообщил об успешном использовании РФ защитных экранов против ВСУ

BI сообщил, что Россия успешно применяет защитные экраны против ВСУ
0
Фото: Global Look Press/Volodymyr Tarasov
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российская армия в несколько раз превосходит украинскую по количеству дронов, к тому же Вооруженные силы (ВС) России успешно используют защитные экраны для укрепления своих позиций. Об этом 16 декабря сообщил журнал Business Insider.

Россия устанавливает защитные экраны в своих окопах, чтобы скрыть передвижение войск, говорится в публикации.

«Они затрудняют нанесение ударов по российским дронам и усложняют обнаружение российских позиций», — рассказал в беседе с изданием полковник ВМС США в отставке, старший советник аналитического Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне Марк Кансиан.

По его словам, Россия разумно адаптировалась «к ситуации, где дроны всех видов являются обычным явлением».

Ранее в этот день газета Bild сообщила, что украинский генштаб решил изменить военную стратегию и на время отказаться от попыток вернуть утраченные территории. Украинские военные перенацелились на нанесение как можно большего урона живой силе РФ. Также приоритетом становится удержание позиций.

В начале ноября главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный заявлял, что конфликт зашел в тупик и прорыва не будет. Он признал, что не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения, которых от него ожидали на Западе.

Заявление главнокомандующего вызвало широкий резонанс на Украине и за ее пределами. Так, западная пресса писала, что высказывание Залужного может переубедить республиканцев США в отношении финансовой помощи Киеву.

Вдруг не друг: раскол в руководстве Украины лишает ее поддержки Запада
Насколько популярность главкома ВСУ Залужного опасна для Зеленского

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что киевскому режиму давно пора понять абсурдность разговоров о перспективах победы Киева на поле боя.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023