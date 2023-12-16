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Bild узнала о намерении генштаба ВСУ изменить стратегию

Bild: генштаб Украины изменил стратегию и решил отложить контрнаступление
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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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Украинский генштаб решил изменить военную стратегию и на время отказаться от попыток вернуть утраченные территории. Об этом 16 декабря пишет газета Bild со ссылкой на источники.

По данным издания, Вооруженные силы Украины (ВСУ) перенацелились на нанесение как можно большего урона живой силе РФ.

«Наша цель — достижение наиболее положительного соотношения потерь. При соотношении десять к одному в нашу пользу мы продолжим, при соотношении один к одному мы отступаем», — цитирует издание одного из украинских военных.

Кроме того, приоритетом становится удержание позиций. Как уточнил советник одной из западных стран, в основе такой стратегии лежит допущение, что «будет достигнута кульминационная точка, когда российское наступление захлебнется».

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В начале ноября глава ВСУ Валерий Залужный заявлял, что конфликт на Украине зашел в тупик и прорыва не будет. Он признал, что не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения, которых от него ожидали на Западе.

Заявление главнокомандующего вызвало широкий резонанс на Украине и за ее пределами. Так, западная пресса писала, что высказывание Залужного может переубедить республиканцев США в отношении финансовой помощи Киеву.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что киевскому режиму давно пора понять абсурдность разговоров о перспективах победы Киева на поле боя.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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