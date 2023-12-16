В Общественной палате заявили о поддержке Путина россиянами на грядущих выборах

Поддержка президента РФ Владимира Путина на посту главы государства в 2024 году — это запрос людей, запрос наших ребят на передовой, заявил 16 декабря «Известиям» первый заместитель председателя Координационного совета по общественному контролю за голосованием Общественной палаты РФ Александр Малькевич.

«С Путиным надежно. Большинство поддерживает выдвижение Путина на новый срок. Сейчас ни в коем случае нельзя оголить фронт. У нас нет права на ошибку. Путин проверенный и надежный», — сказал он.

По его словам, никому больше не хватит опыта провести Россию через нынешние бури.

«Стране не нужны рискованные эксперименты. Поменять главнокомандующего — оставить армию без головы. Путину доверяет армия, которую он фактически возродил с нуля и сделал сильнейшей в мире. В нынешней ситуации это критически важно», — добавил Малькевич.

Он также подчеркнул, что Путина поддерживают представители разных политических сил, общественных организаций.

«Путин пошел на выборы именно как самовыдвиженец, опираясь на самую широкую поддержку народа населения. Россия сплотилась вокруг Путина перед лицом так называемого коллективного Запада с этими знаменитыми 17,5 тыс. санкций, введенными против наших людей, против нашей страны. А мы выстояли благодаря Путину и видим, что у него есть мощнейшая программа развития», — заключил эксперт.

Ранее в этот день была официально образована группа избирателей в поддержку самовыдвижения Путина. Так, зарегистрировалось более 700 человек при 500 необходимых. Собрание группы единогласно поддержало его самовыдвижение.

«Известиям» стал известен список участников «Команды Путина». В него вошли Артем Жога, Полина Гагарина, Лариса Долина, Никита Михалков, Татьяна Навка и другие знаменитые артисты, спортсмены и политики.

О намерении выдвинуть свою кандидатуру на грядущих выборах президента РФ Путин заявил 8 декабря после вручения медалей «Золотая Звезда» Героям России в Кремле.

Тогда же Центризбирком утвердил трехдневное голосование, выборы будут проходить в период с 15 по 17 марта. При этом дистанционное электронное голосование будет проходить только в тех регионах, где оно уже было опробовано ранее, то есть не более чем в 30 субъектах РФ.