Израильские полицейские избили фотокорреспондента турецкого агентства Anadolu

Израильские полицейские жестоко избили фотокорреспондента турецкого агентства Anadolu Мустафу Альхаруфа в Восточном Иерусалиме. Об этом сообщает 15 декабря само агентство.

По информации источника, нападение правоохранителей произошло, когда группа палестинцев собралась на мессу возле мечети Аль-Акса в районе Вади аль-Джоз.

«Полицейские сначала направили оружие на Альхаруфа, который снимал кадры для новостей, после чего повалили фотографа на землю, продолжая избивать его ногами», ― сообщили в агентстве.

Кроме того, в результате нападения сотрудников пограничной полиции пострадал оператор Фаиз Абу Рамила. Сообщается, что Альхаруф получил сильные ушибы лица и тела. Фотокорреспондент госпитализирован.

Полиция Израиля отреагировала на инцидент и отстранила от работы участвовавших в избиении журналиста полицейских. По факту происшествия организовано расследование.

«В силу серьезности инцидента командующий пограничной полиции немедленно отстранил от должности причастных к ней сотрудников. <...> Отдел внутренних расследований полиции начал расследование для тщательного изучения обстоятельств инцидента», ― заявили представители израильской полиции в соцсети X.

В начале ноября военнослужащие Израиля задержали на Западном берегу реки Иордан съемочную команду журналистов немецкого телеканала ARD, после чего угрожали им.

11 октября стало известно, что власти Израиля начали кампанию арестов в городах Западного берега. Как отмечается, ряд молодых людей в городах и поселках в этом районе был подвергнут массовым арестам. Задержания были сосредоточены в Иерихоне, Хевроне и Рамалле.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.