Немецких журналистов телеканала ARD задержали израильские военные

Военнослужащие Израиля задержали на Западном берегу реки Иордан съемочную команду журналистов немецкого телеканала ARD, после чего угрожали им. Об этом 5 ноября сообщает издание Tagesschau.

Задержание журналистов произошло близ города Хеврон. Корреспондент ARD Ян-Кристоф Китцлер, находившийся в составе телевизионной команды, заявил, что израильские военные, возможно, находились в резерве, который состоял из местных жителей.

«Журналистам, которые хотят освещать события, происходящие на Западном берегу в тени войны в секторе Газа, очевидно, не позволяют это делать. И всё это от имени израильских вооруженных сил», ― подчеркнул корреспондент.

Ранее, 11 октября, стало известно, что власти Израиля начали кампанию арестов в городах Западного берега. Как отмечается, ряд молодых людей в городах и поселках Западного берега был подвергнут массовым арестам. Задержания были сосредоточены в Иерихоне, Хевроне и Рамалле.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.