Российские войска на краснолиманском направлении уничтожили более 250 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), два танка и гаубицу, сообщил 16 декабря начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

«Бомбардировочной авиацией нанесены удары по живой стиле и технике 67-й механизированной бригады ВСУ, командно-наблюдательному пункту и складу боеприпасов украинских войск. Противник потерял более 250 военнослужащих, два танка, два автомобиля и 152-миллиметровую гаубицу «Мста-Б», — цитирует его «РИА Новости».

Савчук добавил, что в районе Торского участка и Серебрянского лесничества действиями мотострелкового полка при поддержке артиллерийских расчетов нанесено поражение штурмовым группам 44-го стрелкового батальона ВСУ и 5-й бригады Национальной гвардии Украины.

12 декабря Савчук доложил о том, что военнослужащие группировки войск «Центр» Вооруженных сил РФ (ВС РФ) в течение суток ликвидировали около 50 солдат противника на краснолиманском направлении.

14 декабря корреспондент «Известий» Кирилл Ольков побывал на позициях 40-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) и показал, как ведется боевая работа и как устроен быт российских военных.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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