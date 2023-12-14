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Корреспондент «Известий» показал работу бойцов 40-й бригады морской пехоты ТОФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Бойцы Вооруженных сил (ВС) РФ на угледарском направлении в зоне спецоперации продолжают уничтожать противника. Корреспондент «Известий» Кирилл Ольков 14 декабря побывал на позициях 40-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) и показал, как проходят бои и как устроен быт российских военных.

«Танковые подразделения на донецком фронте ― это главная ударная мощь. Они одновременно и обороняются, и атакуют, помогая нашей пехоте продвигаться вперед», ― заявил корреспондент.

Ольков показал, как российские военнослужащие сражаются за лесополосу. Несмотря на то, что у нее нет топонима, со стратегической точки зрения она крайне важна.

«Противник полностью вымотался. Много людских потерь, потери в вооружении и техники. Где-то мы имеем частичный успех, а где-то уже тактический на определенных направлениях. Где противник слабеет, мы сразу принимаем решение о наступательных действиях», ― рассказал «Известиям» Герой РФ, начальник штаба танкового батальона 40-й бригады морской пехоты ТОФ Руслан Курбанов.

С приходом холодов российские военные начали подготовку к зиме. Как отметил корреспондент, построенные военнослужащими землянки имеют немало сходств с привычными гражданскому человеку квартирами: здесь тепло и сухо, а по соседству находятся душевые.

«Экипажи у нас интернациональные. Иногда готовится азербайджанская кухня, иногда русская. Учитываются предпочтения: есть мусульмане, есть славяне. Соответственно, есть и халяльная пища. Порции делаются большие, кому надо ― две-три. Зачастую даже не доедают, все выходят полностью сытыми», ― рассказал наводчик танка с позывным Мавр об особенностях полевой кухни.

«Потери в живой силе они несут колоссальные»
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Ранее, 10 декабря, сообщалось, что российские военные поразили место сбора командного состава тактических групп ВСУ «Катран» и «Омаха». Удары были нанесены оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), артиллерией и ракетными войсками.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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