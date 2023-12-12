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Российские военные вскрыли перемещение ВСУ в районе Серебрянского лесничества

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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Военнослужащие группировки войск «Центр» Вооруженных сил РФ (ВС РФ) ликвидировали около 50 солдат противника на краснолиманском направлении в течение суток. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук во вторник, 12 декабря.

«В районе Серебрянского лесничества вскрыто перемещение личного состава и техники 63-й механизированной бригады ВСУ (Вооруженных сил Украины. — Ред.). В результате слаженных действий подразделений мотострелковой бригады при поддержке огня артиллерии противник потерял около 50 военнослужащих», — цитирует его «РИА Новости».

По его сведениям, авиация группировки также атаковала командно-наблюдательные пункты и успешно ликвидировала живую силу и огневые средства ВСУ в районах населенных пунктов Серебрянка и Червоная Диброва.

«Потери в живой силе они несут колоссальные»
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Ранее, 11 декабря, подразделения российской группировки войск «Запад» отразили три атаки штурмовых групп ВСУ на купянском направлении. Противник лишился до взвода пехоты, также российские военнослужащие взяли в плен одного бойца ВСУ.

Перед этим, 10 декабря, начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Олег Чехов сообщил, что российские военные сорвали попытку ротации 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районе Новодонецкого в ДНР. Помимо этого, бойцы ударом тяжелых огнеметных систем уничтожили живую силу противника. Также бомбардировщиками был нанесен удар по живой силе ВСУ, потери составили 80 боевиков убитыми.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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