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Группировка «Запад» ВС РФ отразила три атаки штурмовых групп ВСУ

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Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
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Подразделения российской группировки войск «Запад» отразили три атаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом 11 декабря ТАСС рассказал офицер пресс-центра Западной группировки Дмитрий Шепелявцев.

Он добавил, что противник лишился до взвода пехоты, также российские военнослужащие взяли в плен одного бойца ВСУ.

«В ходе ведения активной обороны мотострелковое соединение 6-й общевойсковой армии при поддержке огня артиллерии отразили три контратаки штурмовых групп 41-й механизированной и 57-й мотопехотной бригады в районе озера Лиман. Противник отошел в юго-западном и южном направлении», — сказал офицер.

Кроме того, Шепелявцев отметил, что артиллеристы Западной группировки в ходе контрбатарейной борьбы ликвидировали самоходную артиллерийскую установку (САУ) 2С1 «Гвоздика» 122-миллиметрового калибра и минометный расчет украинской армии.

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Ранее в этот день корреспондент «Известий» Кирилл Ольков сообщил, что российские снайперы поразили личный состав пехоты ВСУ в зоне спецоперации. Бойцы отметили, что, как только наступление противника закончилось, на фронте стало намного проще.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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