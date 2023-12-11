Группировка «Запад» ВС РФ отразила три атаки штурмовых групп ВСУ
Подразделения российской группировки войск «Запад» отразили три атаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом 11 декабря ТАСС рассказал офицер пресс-центра Западной группировки Дмитрий Шепелявцев.
Он добавил, что противник лишился до взвода пехоты, также российские военнослужащие взяли в плен одного бойца ВСУ.
«В ходе ведения активной обороны мотострелковое соединение 6-й общевойсковой армии при поддержке огня артиллерии отразили три контратаки штурмовых групп 41-й механизированной и 57-й мотопехотной бригады в районе озера Лиман. Противник отошел в юго-западном и южном направлении», — сказал офицер.
Кроме того, Шепелявцев отметил, что артиллеристы Западной группировки в ходе контрбатарейной борьбы ликвидировали самоходную артиллерийскую установку (САУ) 2С1 «Гвоздика» 122-миллиметрового калибра и минометный расчет украинской армии.
Ранее в этот день корреспондент «Известий» Кирилл Ольков сообщил, что российские снайперы поразили личный состав пехоты ВСУ в зоне спецоперации. Бойцы отметили, что, как только наступление противника закончилось, на фронте стало намного проще.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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