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Шлеменко одержал победу над Иличем в RCC 17

Россиянин Шлеменко нокаутировал серба Илича в бою-реванше
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Бывший чемпион Bellator в среднем весе россиянин Александр Шлеменко одержал победу над сербом Александром Иличем в реванше главного поединка турнира Russian Cagefighting Championship (RCC) 17, состоявшегося 15 декабря в Екатеринбурге.

Бой был окончен техническим нокаутом в концовке первого раунда, пишет «Спорт-Экспресс».

«Отличная победа. Хотелось бы еще быстрее выиграть, но он бегает. Радует, что Илич ни разу по мне не попал. Мне сейчас в Москву ехать, и если бы лицо у меня было разбито, то я бы не поехал. Я поменял стойку, работал в правше, и он не был готов к этому, у него ничего не получалось. Я хотел кончить его жестко, а он падал и лежал, но пару раз я его хорошо пригвоздил», — рассказал Шлеменко после боя.

Теперь на счету Шлеменко 63 победы, 15 поражений, одна ничья и один несостоявшийся бой, в то время как у серба 15 побед и шесть поражений в ММА.

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В августе 2022 года в Екатеринбурге состоялся бой, в результате которого Илич менее чем за минуту сумел отправить Шлеменко в нокаут. Несмотря на то что россиянин был фаворитом в поединке, ему не удалось одолеть серба.

По итогу поединка Шлеменко заявил о желании провести реванш. Боец добавил, что его главная ошибка в том, что он недооценил соперника.

Перед боем Шлеменко заявлял, что ему будет трудно защищаться против Илича. Спортсмен отметил, что его техника боя против оппонента пока не готова, так как он большую часть времени работал над защитой, но серб оказался «неудобным» соперником, из-за чего подготовку пришлось полностью перестроить.

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