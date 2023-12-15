Спортивные выходные с «Известиями»

Бокс

«Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия»

Очередной боксерский турнир в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» пройдет на этой неделе в Челябинске. В нем примут участие ряд знаковых боксеров последних лет. В главном бою вечера на ринг выйдет бронзовый призер чемпионата мира – 2019 тяжеловес россиянин Максим Бабанин, не проигравший ни одного из шести своих поединков на профессиональном уровне. Его соперник — опытный американец Кевин Джонсон, в 2009 году бывший претендентом на звание чемпиона мира по версии WBC.

Также пройдут еще три интересные схватки с участием представителей США и России. Павел Шульский встретится с Джейсоном Гаверном, Эдгар Гукасян — с Джереми Рамиресом, а Игорь Свиридченков — с Питером Добсоном.

15 декабря, 22:00. Дворец спорта «Юность» (Челябинск). Прямая трансляция на РЕН ТВ

Хоккей

Кубок Первого канала

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Владимир Бланк

В условиях санкций нашим болельщикам не так часто приходится видеть в деле сборную России. На этой неделе она появляется перед публикой во второй раз в году после майского турне по регионам. Теперь наша национальная команда именуется «Россия 25» (средний возраст не старше 25 лет).

В соперниках у нее другой объект санкций — сборная Белоруссии, а также готовящийся к чемпионату мира Казахстан и экспериментальный состав под названием «Звезды и ВХЛ», в котором собрались ряд молодых игроков команд КХЛ и лучшие представители второго по значимости чемпионата Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ).

Турнир проходит в Санкт-Петербурге. Он стартовал 14 декабря. 15 декабря в его рамках состоится отдельное соревнование по хоккею 3x3, а в выходные завершится турнир по большому хоккею.

15 декабря, турнир 3x3: 14:30, «Россия 25» — Казахстан; 15:20, Белоруссия — «Звезды и ВХЛ»; 16:10, матч за третье место; 17:00, финал. 16 декабря: 11:00, Казахстан — «Звезды и ВХЛ»; 15:00, «Россия 25» — Белоруссия. 17 декабря: 11:00, Белоруссия — «Звезды и ВХЛ»; 15:00, «Россия 25» — Казахстан. СКК «Ледовый дворец» (Санкт-Петербург). Прямые трансляции на Первом канале и сайте Первого канала

Футбол

Матч звезд Кубка России

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Российский футбол ушел на зимнюю паузу, и до весны мы не увидим официальных матчей с участием наших команд. Но часть игроков еще не отправились в отпуск, так как на днях сыграют в шоу-матче под названием «Матч звезд Кубка России». Это мероприятие проходит в декабре уже второй год подряд.

Лучшие игроки команд «Пути РПЛ» и «Пути регионов» выявят сильнейшего в очном матче, а также в ряде футбольных челленджей, которые будут проходить в рамках мероприятия. Среди звезд РПЛ участие в игре в Сколково примут Игорь Акинфеев, Сергей Пиняев, Наир Тикнизян, Иван Обляков, Данил Круговой, Никита Кривцов и многие другие.

16 декабря, 14:30. «Live-Арена» (Москва). Прямые трансляции на «Матч ТВ» и «Матч Премьер»

Шахматы

Турнир «Шахматные звезды 3.0»

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

14 декабря в Москве стартовал третий розыгрыш турнира «Шахматные звезды». Он считается самым престижным по составу участников на территории России с момента начала санкций в отношении нашего спорта.

В этом году за звание победителя будут соревноваться десять гроссмейстеров — бывший претендент на шахматную корону Сергей Карякин, трехкратный чемпион мира по блицу Александр Грищук, действующая обладательница Кубка мира ФИДЕ Александра Горячкина, чемпионка мира по быстрым шахматам – 2024 Екатерина Лагно, чемпион Европы – 2019 Владислав Артемьев, чемпион Европы – 2009 Евгений Томашевский, чемпион Европы – 2016 Эрнесто Инаркиев, обладатель Кубка мира – 2019 из Азербайджана Теймур Раджабов, один из самых талантливых молодых шахматистов планеты 17-летний индус Раунак Сандхвани, пятикратный чемпион Испании Франсиско Вальехо.

Также пройдет детский турнир среди наиболее перспективных выпускников лучших шахматных школ страны. Завершатся соревнования с призовым фондом 15 млн рублей 19 декабря.

15 декабря: 14:00–17:00, детский турнир; 19:00–22:00, взрослый турнир. 16 декабря: 12:00–15:00, детский турнир; 17:00–20:00, взрослый турнир. БСА «Лужники» (Москва)

Смешанные единоборства

Турниры RCC 17 и UFC 296

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Два вечера ММА пройдут по две стороны океана в ближайшие выходные. Два звездных россиянина выйдут в октагон в Екатеринбурге в рамках турнира RCC 17. В главном бою Александр Шлеменко встретится с сербом Александром Иличем. А в соглавном поединке легендарный Алексей Олейник сразится с бразильцем Фернандо Родригесом.

Между тем в Лас-Вегасе нас ждет турнир UFC 296. Основной кард пройдет без россиян, а в прелиме выступят трое наших: Тагир Уланбеков встретится с американцем Коди Дёрденом, Шамиль Газиев — со словаком Мартином Будаем, Муслим Салихов — с южноафриканцем Рэнди Брауном.

15 декабря, турнир RCC 17: 15:00, начало турнира; 18:00, начало основного карда. Стадион «Уралец» (Екатеринбург). Прямая трансляция на платформе WINK. 17 декабря, 02:00, турнир UFC 296. Ti-Mobile Arena (Лас-Вегас, США). Прямая трансляция на «Матч ТВ»