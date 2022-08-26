Серб Илич отправил россиянина Шлеменко в нокаут менее чем за минуту

Сербский боец смешанных единоборств Александр Илич победил россиянина Александра Шлеменко. На турнире RCC 12, который прошел 26 августа в Екатеринбурге, Илич менее чем за минуту сумел отправить Шлеменко в нокаут.

Несмотря на то, что россиянин был фаворитом в поединке, ему не удалось одолеть серба. Шлеменко также рассказал, что остановка боя была для него неожиданной.

«Проигрывать никто не любит», — сказал российский боец.

Илич в свою очередь заявил, что ради этой победы он работал последние 13 лет, и назвал российского оппонента одним из своих идолов, с которым он мечтал выйти на ринг.

Ранее перед боем, Шлеменко заявлял, что ему будет трудно защищаться против Илича. Спортсмен отметил, что его техника боя против оппонента пока не готова, так как он большую часть времени работал над защитой, но серб оказался «неудобным» соперником, из-за чего подготовку пришлось полностью перестроить.

Также 26 августа зрители РЕН ТВ увидят еще одну прямую трансляцию — из Сербии, где пройдет турнир «Битва у крепости Калемегдан». В главном поединке этого вечера сойдутся российский тяжеловес, действующий чемпион по версии WBA Asia в тяжелом весе Мурат Гассиев и американский боксер Карлуз Уэлч.