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Шлеменко объяснил обновление подготовки перед поединком с Иличем

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Фото: ТАСС/Шарифулин Валерий
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Боец смешанных единоборств Александр Шлеменко 26 августа прокомментировал «Известиям» будущий поединок с сербом Александром Иличом на турнире Russian Cagefighting Championship 12.

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Спортсмен отметил, что его техника боя против оппонента пока не готова, так как он большую часть времени работал над защитой, но серб оказался «неудобным» соперником, из-за чего подготовку пришлось полностью перестроить.

«Я всё это время готовился к невысокому борцу. Да, к левше, но всё-таки борцу. Всё это время я в большей степени работал над защитой в борьбе. Здесь человек, который совершенно не будет бороться. Поэтому надо перекроить всю подготовку. Плюс это очень неудобный боец — нокаутер-левша, который своими ногами лупит, как битами», — рассказал Шлеменко.

Он отметил, что Илич очень хорошо бьет как по корпусу, так и по ногам, и по голове, из-за чего против него тяжело защищаться.

Накануне, 25 августа, будущие противники провели дуэль взглядов. Шлеменко и Илич по завершении дуэли обменялись рукопожатием. Тогда же Шлеменко заявил о планах как можно быстрее одолеть сербского противника на ринге. Россиянин признал спортсмена опасным оппонентом и назвал его «монстром» и «кабаном». В свою очередь, Илич тоже надеется досрочно закончить бой.

Шлеменко готовится противостоять Иличу в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Бойцы сразятся 26 августа на турнире RCC 12 в Екатеринбурге. Поединок можно будет увидеть в прямом эфире телеканала.

РЕН ТВ разыграет футболку с автографами легенды ММА Александра Шлеменко и сербского бойца Александра Илича, а также фирменные футболки «Бойцовского клуба». Конкурс пройдет в группе телеканала в соцсети «Одноклассники» 26 августа. Подписывайтесь и следите за обновлениями.

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