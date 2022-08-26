Шлеменко объяснил обновление подготовки перед поединком с Иличем

Боец смешанных единоборств Александр Шлеменко 26 августа прокомментировал «Известиям» будущий поединок с сербом Александром Иличом на турнире Russian Cagefighting Championship 12.

Спортсмен отметил, что его техника боя против оппонента пока не готова, так как он большую часть времени работал над защитой, но серб оказался «неудобным» соперником, из-за чего подготовку пришлось полностью перестроить.

«Я всё это время готовился к невысокому борцу. Да, к левше, но всё-таки борцу. Всё это время я в большей степени работал над защитой в борьбе. Здесь человек, который совершенно не будет бороться. Поэтому надо перекроить всю подготовку. Плюс это очень неудобный боец — нокаутер-левша, который своими ногами лупит, как битами», — рассказал Шлеменко.

Он отметил, что Илич очень хорошо бьет как по корпусу, так и по ногам, и по голове, из-за чего против него тяжело защищаться.

Накануне, 25 августа, будущие противники провели дуэль взглядов. Шлеменко и Илич по завершении дуэли обменялись рукопожатием. Тогда же Шлеменко заявил о планах как можно быстрее одолеть сербского противника на ринге. Россиянин признал спортсмена опасным оппонентом и назвал его «монстром» и «кабаном». В свою очередь, Илич тоже надеется досрочно закончить бой.

Шлеменко готовится противостоять Иличу в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Бойцы сразятся 26 августа на турнире RCC 12 в Екатеринбурге. Поединок можно будет увидеть в прямом эфире телеканала.

РЕН ТВ разыграет футболку с автографами легенды ММА Александра Шлеменко и сербского бойца Александра Илича, а также фирменные футболки «Бойцовского клуба». Конкурс пройдет в группе телеканала в соцсети «Одноклассники» 26 августа. Подписывайтесь и следите за обновлениями.