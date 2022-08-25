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Шлеменко и Илич провели дуэль взглядов перед боем

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Фото: РЕН ТВ
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Звезда российского ММА Александр Шлеменко и его сербский противник Александр Илич встретились лицом к лицу перед боем, который состоится 26 августа.

Будущие противники провели дуэль взглядов, кадры поступили в распоряжение «Известий» 25 августа. Шлеменко и Илич по завершении дуэли взглядов обменялись рукопожатием.

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Ранее в четверг Шлеменко заявил о планах как можно быстрее одолеть сербского противника на ринге. Россиянин признал сербского спортсмена опасным оппонентом.

В свою очередь, Илич тоже надеется досрочно закончить бой.

23 августа будущие соперники встретились на крыше смотровой башни в Екатеринбурге. Они поднялись на 200 м над уровнем земли совместно с другими бойцами.

20 августа боксер и комментатор Григорий Дрозд отметил, что Шлеменко и Илич равны по силам и продемонстрируют зрителям предстоящего поединка увлекательное зрелище.

Шлеменко готовится противостоять Иличу в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Бойцы сразятся 26 августа на турнире RCC 12 в Екатеринбурге. Поединок можно будет увидеть в прямом эфире телеканала.

На счету Илича — 13 побед, большая часть из которых нокаутом. У Шлеменко их в несколько раз больше: он становился победителем в боях 61 раз.

Вторым боем вечера станет схватка россиянина Мурата Гассиева и американца Карлоуса Уэлча.

РЕН ТВ разыграет футболку с автографами легенды ММА Александра Шлеменко и сербского бойца Александра Илича, а также фирменные футболки «Бойцовского клуба». Конкурс пройдет в группе телеканала в соцсети «Одноклассники» 26 августа. Подписывайтесь и следите за обновлениями.

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