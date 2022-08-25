Шлеменко назвал кабаном своего соперника Илича

Боец ММА Александр Шлеменко 25 августа поделился ощущениями перед предстоящим боем с сербом Александром Иличем и назвал противника «монстром» и «кабаном».

Шлеменко отметил также, что после утреннего взвешивания наступает очень важный момент в подготовке перед боем. По его словам, в настоящее время он восстанавливается и психологически настраивает себя перед выходом на ринг.

«Сейчас одна из самых важных подготовок. После взвешивания нужно грамотно восстановиться, максимально хорошо себя чувствовать. Сейчас уже время настроя. Надо настроиться — это одно из самых сложных в нашей профессии», — подчеркнул спортсмен.

По его словам, психологическая подготовка — одна из самых важных для бойца-профессионала.

Шлеменко добавил, что очень удивился при взвешивании, увидев цифры на весах, поскольку его соперник, который выше и мощнее, весит столько же, сколько и он сам. Вес обоих бойцов на церемонии оказался 84,150 кг.

При этом российский боец отметил, что уже на дуэли взглядом его соперник выглядел совсем иначе. По словам Шлеменко, биться ему придется с мощным соперником.

«На взвешивании с утра он был совершенно другим человеком. Вот ты смотришь на него — такой худенький, щупленький. А здесь он налился, у него спина стала. Он уже налился, он реально шире меня стал. И почти в два раза выше. Уже по-другому всё выглядит. Он, по сути, монстр, буду с таким кабаном драться», — отметил он.

25 августа будущие противники провели дуэль взглядов. Шлеменко и Илич по завершении дуэли обменялись рукопожатием.

Ранее в этот же день Шлеменко заявил о планах как можно быстрее одолеть сербского противника на ринге. Россиянин признал сербского спортсмена опасным оппонентом. В свою очередь, Илич тоже надеется досрочно закончить бой.

Шлеменко готовится противостоять Иличу в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Бойцы сразятся 26 августа на турнире RCC 12 в Екатеринбурге. Поединок можно будет увидеть в прямом эфире телеканала.

РЕН ТВ разыграет футболку с автографами легенды ММА Александра Шлеменко и сербского бойца Александра Илича, а также фирменные футболки «Бойцовского клуба». Конкурс пройдет в группе телеканала в соцсети «Одноклассники» 26 августа. Подписывайтесь и следите за обновлениями.