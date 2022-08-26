Шлеменко анонсировал реванш после поединка с Иличом

Российский боец ММА Александр Шлеменко после поражения в бою против сербского спортсмена Александра Илича 26 августа заявил о желании провести реванш.

«Реванш будет. Я бы и сейчас был готов продолжить бой, но рефери так не посчитал. Моя главная ошибка, что я много недооценил соперника, готовился не под того соперника, это тоже надо скидку делать. То есть готовился под малого борца, а тут длинный ударник левша. Понятно, что никто не защищен от пропущенного удара», — сказал он.

Бой состоялся ранее днем в Екатеринбурге, где Илич менее чем за минуту сумел отправить Шлеменко в нокаут. Несмотря на то, что россиянин был фаворитом в поединке, ему не удалось одолеть серба. Шлеменко также рассказал, что остановка боя была для него неожиданной.

Ранее перед боем Шлеменко заявлял, что ему будет трудно защищаться против Илича. Спортсмен отметил, что его техника боя против оппонента пока не готова, так как он большую часть времени работал над защитой, но серб оказался «неудобным» соперником, из-за чего подготовку пришлось полностью перестроить.

Также 26 августа зрители РЕН ТВ увидят еще одну прямую трансляцию — из Сербии, где пройдет турнир «Битва у крепости Калемегдан». В главном поединке этого вечера сойдутся российский тяжеловес, действующий чемпион по версии WBA Asia в тяжелом весе Мурат Гассиев и американский боксер Карлуз Уэлч.