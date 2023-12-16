CNN сообщил о потере в США папки с секретными данными разведки о России

Папка, в которой содержалась сверхсекретная информация о России, исчезла из Белого дома незадолго до окончания президентского срока экс-лидера США Дональда Трампа. Об этом написал телеканал CNN в пятницу, 15 декабря.

Разведданные, которые хранились в этой папке, были связаны с подозрениями Вашингтона о вмешательстве России в президентские выборы, результатом которых стал приход к власти Трампа. В течение более двух лет с тех пор, как эти документы были похищены, их так и не удалось вернуть.

«В папке содержались необработанные разведданные, собранные США и их союзниками по НАТО о русских и российских агентах, включая источники и методы, которые послужили основой для оценки правительства США, что президент России Владимир Путин стремился помочь Трампу победить на выборах 2016 года», — заявили в CNN со ссылкой на свои источники.

При этом информация в папке, судя по всему, имела огромное значение. Допуск к ней был у ограниченного круга лиц, а изучить документы позволялось только в штаб-квартире ЦРУ в Лэнгли, штат Вирджиния. Даже результаты исследований этих бумаг хранились в запертом сейфе.

За день до ухода с поста президента Трамп издал приказ о рассекречивании большей части содержимого папки. Однако обнародовать содержимое не успели. Что произошло с документами после этого — неизвестно.

Ранее, 16 мая, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал журналистам на брифинге, как в Кремле оценили доклад спецпрокурора США Джона Дарема о том, что американские власти не нашли доказательств вмешательства России в дела Соединенных Штатов.

В конце марта 2019-го спецпрокурор США Роберт Мюллер не нашел доказательств сговора Трампа с Россией, а в сентябре того же года минюст США сообщил, что Дарем выяснит, в какой степени ряд стран повлиял на расследование контрразведки, связанное с предвыборной кампанией Трампа в 2016 году.

15 мая 2023 года Дарем представил новый доклад, в котором говорится о том, что разведка и правоохранительные органы США не располагали никакими фактическими доказательствами сговора между кампанией Трампа и Россией, в том числе данными о контактах с российскими спецслужбами.