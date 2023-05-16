Спецпрокурор США назвал незаконным расследование ФБР против Трампа

У американских властей не было достаточных оснований для начала слежки за избирательным штабом 45-го президента США Дональда Трампа в 2016 году. Об этом в понедельник, 15 мая, сообщило агентство Reuters со ссылкой на отчет спецпрокурора страны Джона Дарема.

Дарем пришел к выводу, что разведка и правоохранительные органы США не располагали никакими фактическими доказательствами сговора между кампанией Трампа и Россией, в том числе данными о контактах со спецслужбами РФ.

Также Дарем посчитал, что в ходе расследования спецслужбы много времени уделяли информации, предоставленной политическими оппонентами Трампа. При этом ФБР имело данные о том, что штаб американского политика Хилари Клинтон, которая на тот момент участвовала в предвыборной гонке, сфабриковал историю о связях России и президента. Однако против нее расследование открывать не стали.

«Старшие сотрудники ФБР продемонстрировали серьезную нехватку аналитической строгости в отношении полученной информации, особенно информации от политически аффилированных лиц и организаций», — приводит слова спецпрокурора агентство.

Расследование ФБР под названием Crossfire Hurricane было начато 31 июля 2016 года из-за подозрений вмешательства РФ в президентские выборы. Сотрудники бюро на основе компромата на Трампа получили ордер на слежку за его окружением в рамках закона о негласном наблюдении в целях внешней разведки (FISA).

В конце марта 2019 года спецпрокурор США Роберт Мюллер не нашел доказательств сговора Трампа с Россией. Генпрокурор Уильям Барр также заявил об отсутствии какой-либо вины американского лидера.

25 сентября 2019 года минюст США сообщил, что Джон Дарем намерен выяснить, в какой степени ряд стран повлиял на расследование контрразведки, связанное с предвыборной кампанией Трампа в 2016 году.

Москва не раз отвергала безосновательные и бездоказательные обвинения во вмешательстве в американские выборы, называя их частью внутриполитической борьбы в Соединенных Штатах.