Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 16 мая рассказал журналистам на брифинге, как в Кремле оценили доклад спецпрокурора США Джона Дарема о том, что американские власти не нашли доказательств вмешательства России в дела Соединенных Штатов Америки.

Песков напомнил, что Москва не раз решительным образом отвергала обвинения во вмешательстве в американские выборы.

«Это не в первый раз, когда США заряжают мощное расследование, а потом приходят к выводу, что Россия непричем. Лишний раз это подтверждает абсурдность тех обвинений в сторону нашей страны которые звучали на разных уровнях», — сказал Песков.

Расследование ФБР под названием Crossfire Hurricane началось в июле 2016 года из-за подозрений вмешательства России в президентские выборы. Сотрудники бюро на основе компромата на Дональда Трампа, который тогда был кандидатом в президенты США, получили ордер на слежку за его окружением в рамках закона о негласном наблюдении в целях внешней разведки.

В конце марта 2019-го спецпрокурор США Роберт Мюллер не нашел доказательств сговора Трампа с Россией, а в сентябре того же года минюст США сообщил, что Дарем выяснит, в какой степени ряд стран повлиял на расследование контрразведки, связанное с предвыборной кампанией Трампа в 2016 году.

15 мая 2023 года Дарем представил новый доклад, в котором говорится о том, что разведка и правоохранительные органы США не располагали никакими фактическими доказательствами сговора между кампанией Трампа и Россией, в том числе данными о контактах с российскими спецслужбами.