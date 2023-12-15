Глава АвтоВАЗа назвал условия выхода на рынок электрических Niva и Vesta

Решение о производстве электрических версий Lada Niva и Vesta АвтоВАЗ примет в зависимости от спроса на них. Об этом 15 декабря заявил журналистам президент компании Максим Соколов.

По его словам, рынок автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в данный момент является более масштабным и более привычным для покупателей АвтоВАЗа. По этой причине направление электромобилей в стратегии компании обозначено как необходимое, но не основное, подчеркнул Соколов.

О проведении испытаний прототипов обеих моделей Соколов рассказал ранее в этот день на запуске электромобиля e-Largus в Ижевске. Тогда глава АвтоВАЗа отметил, что до Нового года компания представит базовую версию стратегического плана до 2030 года. В ней есть пункт о дальнейшей электрификации модельного ряда. Кроме того, он анонсировал запуск до 2030 года в серию 12 новых моделей волжского завода.

Ранее, 11 декабря, стало известно, что в следующем году АвтоВАЗ модернизирует 16-клапанный мотор 1,6. Силовой агрегат получит прибавку момента на «низах» и мощность около 120 л.с. Кроме того, прибавку по мощности получит мотор и для семейства «Нива».

До этого, 7 декабря, Соколов рассказал «Известиям» о планах компании увеличить объем экспорта автомобилей до 100 тыс. единиц в год. Он добавил, что в России импорт автомобилей приближается к паритету с высоколокализованными автомобилями, произведенными в стране, в связи с чем необходимо принимать защитные меры.