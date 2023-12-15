СК предложил лишать гражданства РФ за все тяжкие преступления

Следственный комитет России выступил с предложением лишать приобретенного гражданства РФ за совершение любых тяжких и особо тяжких преступлений. Об этом 15 декабря, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

«В этой связи необходимо проработать вопрос о внесении в законодательство изменений, предусматривающих лишение приобретенного (не по рождению) гражданства РФ за приготовление, покушение или совершение любого умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления», — говорится в сообщении.

В СК напомнили, что сейчас законодательство предусматривает лишение гражданства только за отдельные виды преступлений.

Данная мера уже применяется на практике, добавили представители ведомства. При этом отмечается, что она действует при совершении изнасилования, но не в случае совершения убийства, за которое установлены более длительные сроки лишения свободы.

Возможность прекращения гражданства России вследствие совершения преступления предусмотрена статьей 24 нового федерального закона о гражданстве, который был принят 28 апреля этого года и вступил в силу 26 октября.

Ранее в этот день суд в Челябинске впервые в России принял решение о лишении гражданства двух приехавших из ближнего зарубежья братьев 21 года и 24 лет за уклонение от воинского учета.

Накануне следователи в Москве направили в МВД информацию о семи осужденных, в отношении которых могут быть приняты решения о прекращении приобретенного гражданства России из-за совершенных ими преступлений.

До этого, 13 декабря, в Москве двух россиян впервые лишили гражданства РФ за совершение преступления. Решение было принято согласно ранее вступившим в силу нормам. Уточнялось, что это были двое приезжих мужчин, которых привлекали к ответственности за хранение наркотических веществ по ч. 2 ст. 228 УК РФ. После решения о прекращении гражданства у них изъяли паспорта.